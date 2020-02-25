Зеленський пропонує Ахметову приватизувати державні шахти: що відповіли у компанії олігарха

Президент України Володимир Зеленський запропонував енергетичному холдингу ДТЕК Ріната Ахметова взяти участь у приватизації неприбуткових державних шахт.

Відповідну пропозицію він зробив на нараді з профспілками шахтарів 25 лютого у Києві. За словами Зеленського, інвестор повинен бути потужний у цій сфері.

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Президент поцікавився у ДТЕК, чи готовий енергохолдинг приватизовувати неприбуткові держахти.

Якщо вірити статистиці, що у нас багато державних шахт, що не прибуткові. І якщо порівнювати їх з вашими шахтами, і говорити про внесок ДТЕК у цю сферу... У мене до вас запитання: будете приватизувати?,

– запитав Зеленський.

На це генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко відповів, що не готовий поки сказати, чи цікаво це компанії. Він також зазначив, що Антимонопольний комітет, швидше за все, буде проти цього.

У відповідь Зеленський пожартував, що вмовить АМКУ не виступати проти приватизації компанією Ахметова державних шахт.

Водночас, міністр енергетики Олексій Оржель уточнив, що сьогодні в Україні з 34 держшахт рентабельні лише 11. Решта потребують державних дотацій. Президент доручив Оржелю провести повний фінансовий і кадровий аудит вугільних підприємств. Далі він має прозвітувати публічно і передати результати до правоохоронних органів.

За дорученням Зеленського Міністерство розвитку громад і територій має розробити спеціальну програму, і подбати про те, щоб навіть за умови закриття шахт люди не залишилися без роботи. Ця програма передбачає і піклування про людей похилого віку, які працювали на шахтах, а також про дітей гірників.

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Що відомо про суперництво Ахметова і Коломойського за вплив на Зеленського

Нещодавно авторитетне американське видання Financial Times опублікувало статтю "Українські олігархи борються за вплив на президента". За інформацією видання, український олігарх Рінат Ахметов нарощує свій вплив в орбіті Президента України Володимира Зеленського. Ахметов потрібен главі держави у прагненні президента завершити війну на Донбасі.

Це пов'язано з тим, що олігарх, у разі повернення окупованих територій під контроль України, може запропонувати гарантії зайнятості тисячам людей. Автор статті із посиланням на дипломатів країн Заходу, прогнозує, що Ахметов стане частиною будь-якої мирної угоди на Донбасі.

Лояльність Ахметова до Зеленського підтверджує і те, що телеканали олігарха дуже поблажливі останнім часом до команди президента. Це підтвердив один з високопоставлених представників оточення українського лідера. Тим самим Ахметов надає президенту альтернативу своєму конкуренту, олігарху Ігорю Коломойському, який підтримав зліт нового українського лідера аналогічною хвилею корисного ефірного часу (мовиться про телеканал "1+1").

Що відомо про боротьбу Ахметова і КоломойськогоАхметов і Коломойський – давні суперники. Про це свідчать неодноразові заклики Коломойського націоналізувати підприємства, контрольовані Ахметовим з 2000-х років.



Коломойський також вимагав від антимонопольних органів обмежити вплив імперії Ахметова в енергетичному секторі і знизити тарифи на електроенергію, що виробляється його підприємствами.