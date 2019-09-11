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      Зеленский представил главу МИД Пристайко дипломатической "армии"

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      Пристайко: МИД готов к выполнению своих задач в режиме 24 на 7
      Пристайко: МИД готов к выполнению своих задач в режиме 24 на 7 / delo.ua

      Новоназначенный глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко представил свою команду, с которой вместе собирается "воевать" на дипломатическом фронте. Президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции подчеркнул, что дипломатическая "война" одна из главных среди тех, в которых принимает участие Украина.

      Президент выразил свое убеждение, что каждый из членов МИД является настоящим профессионалом, который борется за Украину и ее границы.

       Интересно: Новый глава МИД Пристайко озвучил приоритеты внешней политики Украины

      Я хочу поблагодарить каждого из вас. Сегодня я так же хочу вам представить нашего нового министра иностранных дел. Хотя мне кажется, что представить не совсем правильное слово, ведь вы знаете его много лет,
      подчеркнул Зеленский.

      Он отметил, что они оба сотрудничают около четырех месяцев. За это время были приняты сложные решения, прошли сложные разговоры.

      "Есть такая тайна, которую я открою. За это время были очень тяжелые звонки с очень сложными людьми. Тогда нам нужно было все решать за одну секунду, и я видел, как это делал Вадим, как он мне очень помогал. Уверен,вы здесь находитесь, потому что такие же профессиональные люди", – подчеркнул президент.

      Со своей стороны Вадим Пристайко представил Президенту Украины часть дипломатической армии, которая "находится в тылу".

      "Нас примерно вдвое больше на передовой. Хочу сказать, что наша армия обученная, дисциплинированная и готова к выполнению своих функций 24 часа в сутки 7 дней в неделю", – заявил Пристайко.

      Представление Вадима Пристайко: смотрите видео

      Кто такой Вадим Пристайко?
      22 мая Президент Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко на пост заместителя главы Администрации Президента (теперь Офис Президента).

      У чиновника есть опыт работы в украинском дипведомством. Так в 2012-2014 годах Пристайко работал послом Украины в Канаде. С 2014 года был первым заместителем министра иностранных дел Украины. С 2017 и до сих пор он возглавлял миссию Украины при НАТО. Обладет дипломатическим рангом Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса.

      Его предшественник, экс-глава МИД Павел Климкин рассказывал, что считает Пристайко профессиональным дипломатом. Поэтому, он предлагал кандидатуру Пристайко президенту Владимиру Зеленскому для работы на внешнеполитическом направлении.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины МИД Украины Вадим Пристайко
      Источник: 24 канал
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