Зеленский представил главу МИД Пристайко дипломатической "армии"

Новоназначенный глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко представил свою команду, с которой вместе собирается "воевать" на дипломатическом фронте. Президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции подчеркнул, что дипломатическая "война" одна из главных среди тех, в которых принимает участие Украина.

Президент выразил свое убеждение, что каждый из членов МИД является настоящим профессионалом, который борется за Украину и ее границы.

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Я хочу поблагодарить каждого из вас. Сегодня я так же хочу вам представить нашего нового министра иностранных дел. Хотя мне кажется, что представить не совсем правильное слово, ведь вы знаете его много лет,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что они оба сотрудничают около четырех месяцев. За это время были приняты сложные решения, прошли сложные разговоры.

"Есть такая тайна, которую я открою. За это время были очень тяжелые звонки с очень сложными людьми. Тогда нам нужно было все решать за одну секунду, и я видел, как это делал Вадим, как он мне очень помогал. Уверен,вы здесь находитесь, потому что такие же профессиональные люди", – подчеркнул президент.

Со своей стороны Вадим Пристайко представил Президенту Украины часть дипломатической армии, которая "находится в тылу".

"Нас примерно вдвое больше на передовой. Хочу сказать, что наша армия обученная, дисциплинированная и готова к выполнению своих функций 24 часа в сутки 7 дней в неделю", – заявил Пристайко.

Представление Вадима Пристайко: смотрите видео

Кто такой Вадим Пристайко?

22 мая Президент Владимир Зеленский назначил Вадима Пристайко на пост заместителя главы Администрации Президента (теперь Офис Президента).



У чиновника есть опыт работы в украинском дипведомством. Так в 2012-2014 годах Пристайко работал послом Украины в Канаде. С 2014 года был первым заместителем министра иностранных дел Украины. С 2017 и до сих пор он возглавлял миссию Украины при НАТО. Обладет дипломатическим рангом Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса.



Его предшественник, экс-глава МИД Павел Климкин рассказывал, что считает Пристайко профессиональным дипломатом. Поэтому, он предлагал кандидатуру Пристайко президенту Владимиру Зеленскому для работы на внешнеполитическом направлении.