Зеленський представив главу МЗС Пристайка дипломатичному "війську"

Новопризначений очільник Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко представив свою команду, з якою разом збирається "воювати" на дипломатичному фронті. Президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції наголосив, що дипломатична "війна" є одна з найголовніших серед тих, в яких бере участь Україна.

Президент висловив своє переконання, що кожен з членів МЗС є справжнім професіоналом, який бореться за Україну та її кордони.

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Я хочу подякувати кожному з вас. Сьогодні я так само хочу вам представити нашого нового міністра закордонних справ. Хоча мені здається, що представити не зовсім правильне слово, адже ви знаєте його дуже багато років,

– підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що вони двоє співпрацюють близько чотирьох місяців. За цей час були ухвалені складні рішення, відбулися складні розмови.

"Є така таємниця, яку я відкрию. За цей час були дуже важкі дзвінки з дуже складними людьми. Тоді нам потрібно було все вирішувати за одну секунду, і я бачив, як це робив Вадим, як він мені дуже допомагав. Впевнений, що ви тут перебуваєте, адже ви такі ж професійні люди", – наголосив президент.

Зі свого боку Вадим Пристайко представив Президентові України частину дипломатичного війська, яка "перебуває у тилу".

"Нас приблизно удвічі більше на передовій. Хочу сказати, що наше військо навчене, дисципліноване і готове до виконання своїх функцій 24 години на добу 7 днів на тиждень", – заявив Пристайко.

Представлення Вадима Пристайка: дивіться відео

Хто такий Вадим Пристайко?22 травня президент Володимир Зеленський призначив Вадима Пристайка на пост заступника глави Адміністрації Президента (тепер Офіс Президента).



Чиновник має досвід роботи в українському дипвідомстві. Так у 2012-2014 роках Пристайко працював послом України в Канаді. З 2014 року був першим заступником міністра закордонних справ України. З 2017 і досі він очолював місію України при НАТО. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу.



Його попередник, екс-глава МЗС Павло Клімкін розповідав, що вважає Пристайка професійним дипломатом. Тому, він пропонував кандидатуру Пристайка президенту Володимиру Зеленському для роботи на зовнішньополітичному напрямку.