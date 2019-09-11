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      Зеленський представив главу МЗС Пристайка дипломатичному "війську"

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      Пристайко: МЗС готове до виконання своїх завдань у режимі 24 на 7
      Пристайко: МЗС готове до виконання своїх завдань у режимі 24 на 7 / delo.ua

      Новопризначений очільник Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко представив свою команду, з якою разом збирається "воювати" на дипломатичному фронті. Президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції наголосив, що дипломатична "війна" є одна з найголовніших серед тих, в яких бере участь Україна.

      Президент висловив своє переконання, що кожен з членів МЗС є справжнім професіоналом, який бореться за Україну та її кордони.

      Цікаво: Новий глава МЗС Пристайко озвучив пріоритети зовнішньої політики України

      Я хочу подякувати кожному з вас. Сьогодні я так само хочу вам представити нашого нового міністра закордонних справ. Хоча мені здається, що представити не зовсім правильне слово, адже ви знаєте його дуже багато років,
      – підкреслив Зеленський.

      Він зазначив, що вони двоє співпрацюють близько чотирьох місяців. За цей час були ухвалені складні рішення, відбулися складні розмови.

      "Є така таємниця, яку я відкрию. За цей час були дуже важкі дзвінки з дуже складними людьми. Тоді нам потрібно було все вирішувати за одну секунду, і я бачив, як це робив Вадим, як він мені дуже допомагав. Впевнений, що ви тут перебуваєте, адже ви такі ж професійні люди", – наголосив президент.

      Зі свого боку Вадим Пристайко представив Президентові України частину дипломатичного війська, яка "перебуває у тилу".

      "Нас приблизно удвічі більше на передовій. Хочу сказати, що наше військо навчене, дисципліноване і готове до виконання своїх функцій 24 години на добу 7 днів на тиждень", – заявив Пристайко.

      Представлення Вадима Пристайка: дивіться відео

      Хто такий Вадим Пристайко?22 травня президент Володимир Зеленський призначив Вадима Пристайка на пост заступника глави Адміністрації Президента (тепер Офіс Президента).

      Чиновник має досвід роботи в українському дипвідомстві. Так у 2012-2014 роках Пристайко працював послом України в Канаді. З 2014 року був першим заступником міністра закордонних справ України. З 2017 і досі він очолював місію України при НАТО. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу.

      Його попередник, екс-глава МЗС Павло Клімкін розповідав, що вважає Пристайка професійним дипломатом. Тому, він пропонував кандидатуру Пристайка президенту Володимиру Зеленському для роботи на зовнішньополітичному напрямку.

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      Теги: Новини України МЗС України Новини політики Президент України Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Вадим Пристайко
      Джерело: 24 канал
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