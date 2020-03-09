22:28
9 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ MH17 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ MH17 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Зеленский принял участие во вручении Шевченковской премии и процитировал Черчиля: видео

      - Читати новину українською

      Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко. Президент, в частности, отметил важность для государства инвестиций в культуру.

      Владимир Зеленский отметил, что для него большой честью является участие в церемонии. Видео с его выступлением опубликовал Офис Президента Украины в своем фейсбуке.

      К слову Зеленский вместе с женой почтил память Тараса Шевченко: фото

      "Я хочу, чтобы мы аплодировали всем победителям, всем номинантам. Очень хотелось, чтобы церемонию увидела вся Украина, чтобы она могла знать сових героев, наших талантов, которые прославляют Украину", – сказал глава государства.

      Он подчеркнул, что можно часами общаться на тему того, что государство должно делать для культуры. Отдельно он вспомнил историю, как во время Второй мировой войны один из министров предложил Уинстону Черчилю повысить расходы на оборону за счет ограничений культуры.

      На это Уинстон Черчиль ответил: "А за что мы тогда воюем?". Дорогие украинцы, мы сейчас воюем за наше государство, за нашу культуру. Ибо культура – это и есть государство, это и есть наш народ,
      – заявил Владимир Зеленский.

      К слову, вместе с президентом на церемонии вручения Шевченковской премии присутствовали его жена Елена Зеленская и глава его Офиса Андрей Ермак.

      Выступление Зеленского на церемонии вручения Шевченковской премии: смотрите видео

      Что известно о Шевченковской премии?Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко – наивысшая государственная награда за вклад в развитие культуры и искусства. Художников награждают в ряде номинаций: литература, публицистика и журналистика, музыкальное искусство, театральное искусство, киноискусство, визуальное искусство.

      Последние новости о коронавирусе в Украине: в Черновцах новое подозрение
      сегодня
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война на Донбассе Тарас Шевченко Новости Украины Новости культуры История Офіс Президента Президент Украины Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:00 Инсульт и первая помощь: что нужно знать каждому
      Уляна Супрун
      сегодня , 19:00 Рассказываем о киви: польза и причины добавить фрукт в рацион
      Світлана Фус
      сегодня , 17:44 Обвал фондовых рынков и падение цен на нефть: причины и вероятные последствия кризиса
      Емал Набі
      сегодня , 16:00 Стратегии ЕС: сможет ли Украина стать частью энергетической реальности Европы?
      Максим Єфімов
      сегодня , 13:05 Воскрешение Кобзаря, или дивный новый мир
      Михайло Дубинянський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук