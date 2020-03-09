Зеленский принял участие во вручении Шевченковской премии и процитировал Черчиля: видео

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии вручения Национальной премии имени Тараса Шевченко. Президент, в частности, отметил важность для государства инвестиций в культуру.

Владимир Зеленский отметил, что для него большой честью является участие в церемонии. Видео с его выступлением опубликовал Офис Президента Украины в своем фейсбуке.

К слову Зеленский вместе с женой почтил память Тараса Шевченко: фото

"Я хочу, чтобы мы аплодировали всем победителям, всем номинантам. Очень хотелось, чтобы церемонию увидела вся Украина, чтобы она могла знать сових героев, наших талантов, которые прославляют Украину", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что можно часами общаться на тему того, что государство должно делать для культуры. Отдельно он вспомнил историю, как во время Второй мировой войны один из министров предложил Уинстону Черчилю повысить расходы на оборону за счет ограничений культуры.

На это Уинстон Черчиль ответил: "А за что мы тогда воюем?". Дорогие украинцы, мы сейчас воюем за наше государство, за нашу культуру. Ибо культура – это и есть государство, это и есть наш народ,

– заявил Владимир Зеленский.

К слову, вместе с президентом на церемонии вручения Шевченковской премии присутствовали его жена Елена Зеленская и глава его Офиса Андрей Ермак.

Выступление Зеленского на церемонии вручения Шевченковской премии: смотрите видео

Что известно о Шевченковской премии?Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко – наивысшая государственная награда за вклад в развитие культуры и искусства. Художников награждают в ряде номинаций: литература, публицистика и журналистика, музыкальное искусство, театральное искусство, киноискусство, визуальное искусство.