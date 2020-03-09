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      Зеленський взяв участь у врученні Шевченківської премії і процитував Черчиля: відео

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вручення Шевченківської премії / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вручення Національної премії імені Тараса Шевченка. Президент, зокрема, наголосив на важливості для держави інвестицій у культуру.

      Володимир Зеленський наголосив, що для нього великою честю є участь у церемонії. Відео з його виступом опублікував Офіс Президента України у своєму фейсбуці.

      До слова Зеленський разом із дружиною вшанував пам’ять Тараса Шевченка: фото

      "Я хочу, щоб ми поаплодували усім переможцям, усім номінантам. Дуже хотілося, щоб церемонію побачила вся Україна, щоб вона могла знати совїх героїв, наших талантів, які прославляють Україну", – сказав глава держави.

      Він підкреслив, що можна годинами спілкуватися на тему, того, що держава повинна робити для культури. Окремо він пригадав історію, як під час Другої світової війни один з міністрів запропонував Вінстону Черчилю підвищити видатки на оборону за рахунок обмежень культури.

      На це Вінстон Черчиль відповів: "А за що ми тоді воюємо?" Дорогі українці, ми зараз воюємо за нашу державу, за нашу культуру. Бо культура – це і є держава, це і є наш народ,
      – заявив Володимир Зеленський.

      До слова, разом з президентом на церемонії вручення Шевченківської премії були присутній його дружина Олена Зеленська і голова його Офісу Андрій Єрмак.

      Виступ Зеленського на церемонії вручення Шевченківської премії: дивіться відео

      Що відомо про Шевченківську премію?Національна премія України імені Тараса Шевченка – найвища державна нагорода за внесок у розвиток культури і мистецтва. Митців нагороджують у низці номінацій: література, публіцистика і журналістика, музичне мистецтво, театральне мистецтво, кіномистецтво, візуальне мистецтво.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Війна на Донбасі Тарас Шевченко Новини України Новини культури Історія Офіс Президента Президент України Володимир Зеленський
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