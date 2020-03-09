Зеленський взяв участь у врученні Шевченківської премії і процитував Черчиля: відео

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вручення Національної премії імені Тараса Шевченка. Президент, зокрема, наголосив на важливості для держави інвестицій у культуру.

Володимир Зеленський наголосив, що для нього великою честю є участь у церемонії. Відео з його виступом опублікував Офіс Президента України у своєму фейсбуці.

До слова Зеленський разом із дружиною вшанував пам’ять Тараса Шевченка: фото

"Я хочу, щоб ми поаплодували усім переможцям, усім номінантам. Дуже хотілося, щоб церемонію побачила вся Україна, щоб вона могла знати совїх героїв, наших талантів, які прославляють Україну", – сказав глава держави.

Він підкреслив, що можна годинами спілкуватися на тему, того, що держава повинна робити для культури. Окремо він пригадав історію, як під час Другої світової війни один з міністрів запропонував Вінстону Черчилю підвищити видатки на оборону за рахунок обмежень культури.

На це Вінстон Черчиль відповів: "А за що ми тоді воюємо?" Дорогі українці, ми зараз воюємо за нашу державу, за нашу культуру. Бо культура – це і є держава, це і є наш народ,

– заявив Володимир Зеленський.

До слова, разом з президентом на церемонії вручення Шевченківської премії були присутній його дружина Олена Зеленська і голова його Офісу Андрій Єрмак.

Виступ Зеленського на церемонії вручення Шевченківської премії: дивіться відео

Що відомо про Шевченківську премію?Національна премія України імені Тараса Шевченка – найвища державна нагорода за внесок у розвиток культури і мистецтва. Митців нагороджують у низці номінацій: література, публіцистика і журналістика, музичне мистецтво, театральне мистецтво, кіномистецтво, візуальне мистецтво.