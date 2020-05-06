Зеленский присвоил имена трем военным бригадам

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил имена трем отдельным бригадам Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Відповідний указ №168/2020 оприлюднено на сайті президента.

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Які імена отримали бригади:

53 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ присвоєно найменування " імені князя Володимира Мономаха ";



"; 54 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ – найменування " імені гетьмана Івана Мазепи" ;



; 59 окремій мотопіхотній бригаді Сухопутних військ – найменування "імені Якова Гандзюка".

Зауважимо, що 6 травня в Україні відзначають День піхоти. У новому відеозверненні Володимир Зеленський привітав українських піхотинців з професійним святом.

Чому День піхоти відзначають саме 6 травня?6 травня у 1648 році сталася знакова подія в історії України – козаки перемогли в битві біля Жовтих Вод. Окрім цього в цей день українці святкують День святого Юрія Змієборця, який є одним з покровителів українського війська.