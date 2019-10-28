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      Зеленский признал, что Украина покупает уголь с оккупированного Донбасса: видео

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      Зеленский признал, что Украина покупает уголь с оккупированного Донбасса
      Зеленский признал, что Украина покупает уголь с оккупированного Донбасса / Getty Images

      Владимир Зеленский во время разговора с ветеранами в Золотом заявил, что Украина покупает и использует уголь, который добывают на шахтах на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

      Зеленский отметил, что Украина дорого покупает уголь с временно оккупированных территорий.

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      Столько, сколько мы за уголь (из неподконтрольных территорий – ред. 24 канал) платим, за то, что у нас блокада, – эти продукты (которые завозятся контрабандой – ред. 24 канал), которые куда-то возятся, – просто ноль,
      – сказал Зеленский.

      Президент добавил, что уголь с оккупированных территорий Донбасса завозится в Украину и используется на украинских теплоэлектростанциях с помощью различных схем:

      • "Роттердам+" – до введения рынка электроэнергии;
      • через Россию – до того, как там ввели ограничения на экспорт угля в Украину;
      • через Беларусь.

      В то же время поступление от продажи угля в Украину является весомой составляющей доходов так называемой "власти" неподконтрольных территорий Донбасса.

      Зеленский признал, что Украина покупает уголь с шахт оккупированного Донбасса: видео

      Что известно о торговле между Украиной и оккупированным Донбассом?
      Официально Украина прекратила любую торговлю с временно неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей в 2017 году. До этого с 26 декабря 2016 года блокада Донбасса осуществлялась в форме общественной акции.

      Блокада предусматривает прекращения движения грузов через линию разграничения на Донбассе, в частности угля и продуктов питания. Именно поэтому уголь из оккупированного Донбасса частично начал поставляться в Украину через Россию.

      Белорусские журналисты заявляли, что объемы поставок каменного угля в Украину за год выросли в 800 раз, а антрацита в 307 раз. При этом, в Беларуси нет залежей ни каменного угля, ни антрацита. Правительство Украины отрицало, что оккупированные районы Донбасса торгуют углем через Беларусь.

      Кроме того, глава "ДТЭК" Ахметова сообщал, что боевики продали около 2 миллионов тонн угля в страны ЕС через Россию.

       К теме: Зеленский высказался относительно поставок российского угля в Украину

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Деньги Новости политики Ситуация в Золотом Владимир Зеленский Война на Донбассе Блокада Угольная промышленность
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