Зеленский признал, что Украина покупает уголь с оккупированного Донбасса: видео

Владимир Зеленский во время разговора с ветеранами в Золотом заявил, что Украина покупает и использует уголь, который добывают на шахтах на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Зеленский отметил, что Украина дорого покупает уголь с временно оккупированных территорий.

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Столько, сколько мы за уголь (из неподконтрольных территорий – ред. 24 канал) платим, за то, что у нас блокада, – эти продукты (которые завозятся контрабандой – ред. 24 канал), которые куда-то возятся, – просто ноль,

– сказал Зеленский.

Президент добавил, что уголь с оккупированных территорий Донбасса завозится в Украину и используется на украинских теплоэлектростанциях с помощью различных схем:

"Роттердам+" – до введения рынка электроэнергии;

через Россию – до того, как там ввели ограничения на экспорт угля в Украину;

через Беларусь.

В то же время поступление от продажи угля в Украину является весомой составляющей доходов так называемой "власти" неподконтрольных территорий Донбасса.

Зеленский признал, что Украина покупает уголь с шахт оккупированного Донбасса: видео

Что известно о торговле между Украиной и оккупированным Донбассом?

Официально Украина прекратила любую торговлю с временно неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей в 2017 году. До этого с 26 декабря 2016 года блокада Донбасса осуществлялась в форме общественной акции.



Блокада предусматривает прекращения движения грузов через линию разграничения на Донбассе, в частности угля и продуктов питания. Именно поэтому уголь из оккупированного Донбасса частично начал поставляться в Украину через Россию.

Белорусские журналисты заявляли, что объемы поставок каменного угля в Украину за год выросли в 800 раз, а антрацита в 307 раз. При этом, в Беларуси нет залежей ни каменного угля, ни антрацита. Правительство Украины отрицало, что оккупированные районы Донбасса торгуют углем через Беларусь.

Кроме того, глава "ДТЭК" Ахметова сообщал, что боевики продали около 2 миллионов тонн угля в страны ЕС через Россию.

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