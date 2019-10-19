ОБСЕ обнаружила 40 вагонов с углем в оккупированном Дебальцево

Беспилотник миссии ОБСЕ обнаружил 16 октября поезд с 40 полностью загруженными углем вагонами.

Поезд с 40 полностью груженными углем вагонами стоял без локомотива, сообщает Укринформ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

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Возле железнодорожной станции в Дебальцево зафиксировали также 50 пустых вагонов для угля и дизельный локомотив, двигавшийся в восточном направлении.

Заметим, что в марте тогдашний министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что Россия ворует из оккупированных районов Донбасса уголь и поставляет его в Турцию и страны Европы. Ради этого Россия подделывает документы, что донбасский уголь является якобы российским.

А тогдашний замглавы МинТОТ уточнил, что Россия незаконно вывозит с оккупированного Донбасса 7 миллионов тонн угля в год. При стоимости от 50 до 60 долларов за тонну сумма ущерба может достигать 400 миллионов долларов ежегодно.