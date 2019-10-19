10:26
19 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Трамп наследует Путина. Испанский стыд Навального
      Вєсті Кремля
      21:49, 18 октября
      Вести.UA: Молоток Зеленский. "Юзик" подрабатывает кассиром
      Вєсті.UA
      21:22, 18 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      ОБСЕ обнаружила 40 вагонов с углем в оккупированном Дебальцево

      63 Читати новину українською
      Вагоны с углем
      Вагоны с углем / astana.gov.kz (ілюстративне фото)

      Беспилотник миссии ОБСЕ обнаружил 16 октября поезд с 40 полностью загруженными углем вагонами.

      Поезд с 40 полностью груженными углем вагонами стоял без локомотива, сообщает Укринформ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

      Читайте также: Зеленский высказался относительно поставок российского угля в Украину

      Возле железнодорожной станции в Дебальцево зафиксировали также 50 пустых вагонов для угля и дизельный локомотив, двигавшийся в восточном направлении.

      Заметим, что в марте тогдашний министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что Россия ворует из оккупированных районов Донбасса уголь и поставляет его в Турцию и страны Европы. Ради этого Россия подделывает документы, что донбасский уголь является якобы российским.

      А тогдашний замглавы МинТОТ уточнил, что Россия незаконно вывозит с оккупированного Донбасса 7 миллионов тонн угля в год. При стоимости от 50 до 60 долларов за тонну сумма ущерба может достигать 400 миллионов долларов ежегодно.

       

      blog_ava
      Гвоздик – Бетербиев: онлайн-трансляция чемпионского боя
      сегодня
      1275
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе ОБСЕ Угольная промышленность Железная дорога Оккупированные территории Дебальцево
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Україна сьогодні – СРСР з біполярним розладом
      сегодня , 09:01 Україна сьогодні – СРСР з біполярним розладом
      Наталія Лебідь 264
      Гвоздик проиграл россиянину Бетербиеву чемпионский пояс WBC
      сегодня , 07:31 Гвоздик проиграл россиянину Бетербиеву чемпионский пояс WBC
      Ігор Саджениця 767
      Марлен Шкандаль о войне, политиках, пидарас*х и умении думать
      18 октября , 21:01 Марлен Шкандаль о войне, политиках, пидарас*х и умении думать
      Євгенія Мазур 389
      Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      18 октября , 20:30 Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      Іван Яковина 408
      "Победа Турции": что пишут западные СМИ о приостановке операции Эрдогана в Сирии
      18 октября , 20:01 "Победа Турции": что пишут западные СМИ о приостановке операции Эрдогана в Сирии
      Світлана Попова 387
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук