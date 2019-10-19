ОБСЄ виявила 40 вагонів з вугіллям в окупованому Дебальцевому

Безпілотник місії ОБСЄ виявив 16 жовтня потяг із 40 повністю завантаженими вугіллям вагонами

Потяг із 40 повністю завантаженими вугіллям вагонами стояв без локомотива, повідомляє Укрінформ з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

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Біля залізничної станції в Дебальцевому зафіксували також 50 порожніх вагонів для вугілля і дизельний локомотив, що рухався у східному напрямку.

Зауважимо, що в березні тодішній міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш заявив, що Росія краде з окупованих районів Донбасу вугілля та постачає його до Туреччини та інших країн Європи. Задля цього Росія підробляє документи, що донбаське вугілля є нібито російським.

А тодішній заступник голови МінТОТ уточнив, що Росія незаконно вивозить з окупованого Донбасу 7 мільйонів тонн вугілля на рік. При вартості від 50 до 60 доларів за тонну сума збитків для України може сягати 400 мільйонів доларів щорічно.