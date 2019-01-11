Україна щорічно втрачає понад 400 мільйонів доларів через вивезення вугілля з ОРДЛО

Росія незаконно вивозить з ОРДЛО 7 мільйонів тонн на рік українського вугілля. При вартості від 50 до 60 доларів за тонну сума збитків України від таких дій може сягати 400 мільйонів доларів щорічно.

Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в інтерв'ю УНН.

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Він зауважив, що досить складно відстежити походження вугілля, адже РФ змішує українське вугілля, добуте на окупованих територіях, з російським, яке добувають у Ростовській області.

Частина покладів знаходиться на території Росії, і там є шахти. Росіяни надають всі супровідні документи про це вугілля і змішують невелику частину ростовського вугілля з більшою частиною донецького вугілля, видаючи супровідні документи про походження цього вугілля з Ростовської області,

– пояснив Тука.

Також заступник міністра зазначив, що така схема діє і щодо Туреччини, у якої був скандал з Польщею. Наразі Міністерство з питань тимчасово окупованих територій перевіряють ще дві країни, які ймовірно залучені у такій схемі.

За його словами, Україна постійно відстежує переміщення цього вугілля через свою агентурну мережу та за допомогою супутникового спостереження. Він додав, що наразі від тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей на територію Ростовської області курсує приблизно 3 тисячі вантажних вагонів. Тука сказав, що у вагонах перевозять не лише вугілля, але й метал та руду.