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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Зеленский призвал не нарушать правила карантина и обязательно носить маску

      - Читати новину українською
      Зеленский обратился к украинцам / Getty Images

      Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не пренебрегать карантином, а придерживаться всех правил.

      Во время очередного видеообращения Владимир Зеленский отметил, что маска на лице – это безопасность для людей вокруг, поскольку вы можете не знать о том, что инфицированы коронавирусом.

      Важно Зеленский обратился к украинцам из-за усиления карантина: главное

      Нужно выйти из дома – надевайте маску. И только так,
      – добавил Зеленский.

      Президент также напомнил, что выходя на улицу, нужно иметь с собой документ, который удостоверяет личность. Такую меру ввели для того, чтобы полиция могла проверить, "не должны ли вы быть на самоизоляции, или обсервации".

      Зеленский отметил, что передвигаться по улицам можно только по двое, исключение – семьи с детьми. Посещение парков, скверов и зон отдыха возможно только для выгула домашних животных.

      Президент подчеркнул, что за нарушение карантина действует административная и уголовная ответственность.

      Наши действия являются абсолютно симметричными с большинством стран мира,
      – добавил Владимир Зеленский.

      Президент напомнил о штрафах за нарушение карантина в разных странах, что колеблются в пределах от 3 до 30 тысяч евро.

      Давайте не превращаться в оскорбленных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения являются лишь временными неудобствами. Они важны и нужны для вашей же безопасности,
      – отметил Зеленский.

      Обращение Владимира Зеленского к украинцам: смотрите видео

       

      Заметим, что правительство продлило и усилило карантин до 24 апреля из-за эпидемии коронавируса. Ответственность за нарушение карантина – штраф от 17 до 51 тысяч гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

      карантин обмеження україна правила
      Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала
       

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Здоровье
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