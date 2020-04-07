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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський закликав не порушувати правила карантину і обов'язково носити маску

      - Читать новость на русском
      Зеленський звернувся до українців / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський закликав українців не нехтувати карантином, а дотримуватися усіх правил.

      Під час чергового відеозвернення Володимир Зеленський наголосив, що маска на обличчі – це безпека для людей навколо, оскільки ви можете не знати про те, що інфіковані коронавірусом.

      Важливо Зеленський звернувся до українців через посилення карантину: головне

      Потрібно вийти з дому – одягаєте маску. І тільки так,
      – додав Зеленський.

      Президент також нагадав, що виходячи на вулицю, потрібно мати з собою документ, який посвічує особу. Такий захід ввели для того, щоб поліція могла перевірити, "чи не маєте ви бути на самоізоляції, або обсервації".

      Зеленський наголосив, що пересуватися вулицями можна лише по двоє, виняток – родини з дітьми. Відвідування парків, скверів та зон відпочинку можливе тільки для вигулу домашніх тварин.

      Президент підкреслив, що за порушення карантину діє адміністративна та кримінальна відповідальність.

      Наші дії є абсолютно симетричні з абсолютно більшістю країн світу,
      – додав Володимир Зеленський.

      Президент нагадав про штрафи за порушення карантину у різних країнах, які коливаються у межах від 3 до 30 тисяч євро.

      Давайте не перетворюватись на ображених дітей, яким під час застуди батьки заборонили їсти морозиво. всі обмеження є лише тимчасовими незручностями. Вони важливі та потрібні для вашої ж безпеки,
      – наголосив Зеленський.

      Звернення Володимира Зеленського до українців: дивіться відео

      Зауважимо, що уряд посилив на продовжив карантин до 24 квітня через епідемію коронавірусу. Відповідальність за порушення карантину – штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

      карантин обмеження україна правила
      Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Володимир Зеленський Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини політики
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