Зеленский призвал политические партии отказаться от бюджетного финансирования
Президент Украины отметил решение партии "Слуга народа" отказаться от финансирования из бюджета. Все политические силы он призвал поступить так же.
Сейчас все возможные денежные ресурсы нужно направить на борьбу с распространением коронавируса. Об этом в своем обращении заявил Владимир Зеленский.
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Хочу отметить решение партии "Слуга народа" полностью отказаться от бюджетного финансирования и отдать эти деньги на нужды украинских медиков,
– заявил президент.
И попросил все политические силы в Украине принять такие же решения.
Зеленский подчеркнул, что в такое сложное время избежать сокращений бюджета не удастся. Так делают во всем мире. И подытожил, что все нужно воспринимать как временные неудобства.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео
Коронавирус в Украине: основное
- По состоянию на 29 марта в Украине зафиксировали 418 случаев заражения коронавирусом. Умерли 9 человек, выздоровели – 5.
- Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
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