Зеленський закликав політичні партії відмовитися від бюджетного фінансування
Президент України відзначив рішення партії "Слуга народу" відмовитися від фінансування з бюджету. Усі політичні сили він закликав вчинити так само.
Наразі всі можливі грошові ресурси потрібно спрямувати на боротьбу з поширенням коронавірусу. Про це у своєму зверненні заявив Володимир Зеленський.
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Хочу відзначити рішення партії "Слуга народу" повністю відмовитися від бюджетного фінансування і віддати ці гроші на потреби українських медиків,
– заявив президент.
Та попросив усі політичні сили в Україні прийняти такі ж рішення.
Зеленський наголосив, що у такий складний час уникнути скорочень бюджету не вдасться. Так роблять у всьому світі. Та підсумував, що все потрібно сприймати як тимчасові незручності.
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео
Коронавірус в Україні: основне
- Станом на 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків зараження коронавірусом. Померли 9 людей, одужали – 5.
- Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
- 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
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