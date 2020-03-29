Зеленський закликав політичні партії відмовитися від бюджетного фінансування

Президент України відзначив рішення партії "Слуга народу" відмовитися від фінансування з бюджету. Усі політичні сили він закликав вчинити так само.

Наразі всі можливі грошові ресурси потрібно спрямувати на боротьбу з поширенням коронавірусу. Про це у своєму зверненні заявив Володимир Зеленський.

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Хочу відзначити рішення партії "Слуга народу" повністю відмовитися від бюджетного фінансування і віддати ці гроші на потреби українських медиків,

– заявив президент.

Та попросив усі політичні сили в Україні прийняти такі ж рішення.

Зеленський наголосив, що у такий складний час уникнути скорочень бюджету не вдасться. Так роблять у всьому світі. Та підсумував, що все потрібно сприймати як тимчасові незручності.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Коронавірус в Україні: основне

Станом на 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків зараження коронавірусом. Померли 9 людей, одужали – 5.

Померли 9 людей, одужали – 5. Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.

12 березня Україна ввела карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу