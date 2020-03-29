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      Зеленський закликав політичні партії відмовитися від бюджетного фінансування

      - Читать новость на русском
      Зеленський закликав партії відмовитися від бюджетного фінансування / Getty Images

      Президент України відзначив рішення партії "Слуга народу" відмовитися від фінансування з бюджету. Усі політичні сили він закликав вчинити так само.

      Наразі всі можливі грошові ресурси потрібно спрямувати на боротьбу з поширенням коронавірусу. Про це у своєму зверненні заявив Володимир Зеленський.

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      Хочу відзначити рішення партії "Слуга народу" повністю відмовитися від бюджетного фінансування і віддати ці гроші на потреби українських медиків,
      – заявив президент.

      Та попросив усі політичні сили в Україні прийняти такі ж рішення.

      Зеленський наголосив, що у такий складний час уникнути скорочень бюджету не вдасться. Так роблять у всьому світі. Та підсумував, що все потрібно сприймати як тимчасові незручності.

      Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

      Коронавірус в Україні: основне

      • Станом на 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків зараження коронавірусом. Померли 9 людей, одужали – 5.
      • Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
      • 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
      • 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

      Як відрізнити коронавірус
      Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Гроші Бюджет Слуга народу
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