Зеленский призвал руководителей позволить людям работать из дома

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководителям украинских предприятий из-за эпидемии коронавируса и карантина в Украине. Он призвал, чтобы те, по возможности, позволили сотрудникам работать из дома.

С таким призывом к руководителям президент выступил во время своего обращения относительно эпидемии коронавируса.

Важно Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса: главные тезисы

Лично от меня просьба к руководителям предприятий – по возможности позвольте своим работникам работать дома дистанционно,

– сказал Владимир Зеленский.

По его словам, особенно это касается тех людей, у которых есть дети, но не с кем их оставить из-за карантина в школах и детских садах.

Обращение Владимира Зеленского из-за коронавируса: смотрите видео

Что известно о карантине в Украине?

Карантин в Украине действует в течение трех недель – с 12 марта по 3 апреля. На время карантина запретили обучение в образовательных учреждениях, в том числе школах и университетах.



Также запрещено проводить массовые мероприятия численностью более 200 человек. Кроме того, решением СНБО в Украину временно запретили въезд иностранцам.