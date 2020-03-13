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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

      Зеленский призвал руководителей позволить людям работать из дома

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      Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководителям украинских предприятий из-за эпидемии коронавируса и карантина в Украине. Он призвал, чтобы те, по возможности, позволили сотрудникам работать из дома.

      С таким призывом к руководителям президент выступил во время своего обращения относительно эпидемии коронавируса.

      Важно Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса: главные тезисы

      Лично от меня просьба к руководителям предприятий – по возможности позвольте своим работникам работать дома дистанционно,
      – сказал Владимир Зеленский.

      По его словам, особенно это касается тех людей, у которых есть дети, но не с кем их оставить из-за карантина в школах и детских садах.

      Обращение Владимира Зеленского из-за коронавируса: смотрите видео

      Что известно о карантине в Украине?
      Карантин в Украине действует в течение трех недель – с 12 марта по 3 апреля. На время карантина запретили обучение в образовательных учреждениях, в том числе школах и университетах.

      Также запрещено проводить массовые мероприятия численностью более 200 человек. Кроме того, решением СНБО в Украину временно запретили въезд иностранцам.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Дети и несовершеннолетние Работа Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Президент Украины Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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