Зеленський закликав керівників дозволити людям працювати з дому
Президент України Володимир Зеленський звернувся до керівників українських підприємств через епідемію коронавірусу і карантин в Україні. Він закликав, аби ті за можливості дозволили своїм працівникам працювати з дому.
З таким закликом до керівників президент виступив під час свого звернення щодо епідемії коронавірусу.
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Особисто від мене прохання до керівників підприємств – за можливості дозвольте своїм працівникам працювати вдома дистанційно,
– сказав Володимир Зеленський.
За його словами, особливо це стосується тих людей, у яких є діти, але немає з ким їх залишити через карантин у школах і дитячих садочках.
Звернення Володимира Зеленського через коронавірус: дивіться відео
Що відомо про карантин в Україні?Карантин в Україні діє впродовж трьох тижнів – з 12 березня до 3 квітня. На час карантину заборонили навчання в освітніх закладах, зокрема школах та університетах.
Також заборонено проводити масові заходи чисельністю понад 200 осіб. Крім того, рішенням РНБО в Україну тимчасово заборонили в'їзд іноземцям.
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