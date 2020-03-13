00:07
14 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров винайшов вакцину від коронавірусу. Універсальна відмазка Путіна
      Вєсті Кремля
      20:48, 13 березня
      Вєсті.UA: Льовочкін носить валянки. Страх Зеленського
      Вєсті.UA
      20:03, 13 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ

      Зеленський закликав керівників дозволити людям працювати з дому

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський звернувся до українців щодо епідемії коронавірусу / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський звернувся до керівників українських підприємств через епідемію коронавірусу і карантин в Україні. Він закликав, аби ті за можливості дозволили своїм працівникам працювати з дому.

      З таким закликом до керівників президент виступив під час свого звернення щодо епідемії коронавірусу.

      Важливо Зеленський звернувся до українців через спалах коронавірусу: головні тези

      Особисто від мене прохання до керівників підприємств – за можливості дозвольте своїм працівникам працювати вдома дистанційно,
      – сказав Володимир Зеленський.

      За його словами, особливо це стосується тих людей, у яких є діти, але немає з ким їх залишити через карантин у школах і дитячих садочках.

      Звернення Володимира Зеленського через коронавірус: дивіться відео

      Що відомо про карантин в Україні?Карантин в Україні діє впродовж трьох тижнів – з 12 березня до 3 квітня. На час карантину заборонили навчання в освітніх закладах, зокрема школах та університетах.

      Також заборонено проводити масові заходи чисельністю понад 200 осіб. Крім того, рішенням РНБО в Україну тимчасово заборонили в'їзд іноземцям.

      У Радомишлі захворіли парафіяни церкви, яку відвідувала померла українка
      13 березня
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Коронавірус Covid-19 Діти і неповнолітні Робота Президент України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 13 березня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      13 березня , 23:35 Україна закриває кордони: як українцям повернутись додому і що буде з бізнесом
      Ірина Юрковська
      13 березня , 22:20 "Зірковий" коронавірус: хто з відомих персон захворів
      Анатолій Яворський
      12 березня , 12:44 Чим зайнятися разом з дитиною під час карантину
      Михайло Года
      12 березня , 16:30 Тест-драйв Nissan Navara: пікап, якому не страшне бездоріжжя
      6 березня , 17:34 Призовий конкурс для дизайнерів від компанії Dimplex
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук