21:43
23 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Зеленский продолжает политику предыдущей власти, – политолог о войне в Украине

      - Читати новину українською
      Володимир Зеленський / ukrhome

      Владимир Зеленский в фильме Офиса Президента "Год президента Зеленского" сказал, что война в Украине точно завершится во время его правления – то есть, есть вероятность, что боевые действия продлятся еще 4 года. Зеленский продолжает политику предыдущей власти для прекращения войны, но ему очень повезло, ведь Россия – не в лучшей ситуации.

      Таку думку в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі висловив політтехнолог Тарас Загородній. Він зазначив, зараз Зеленський демонструє те, про що говорив з самого початку – він хоче припинення війни.

      Зверніть увагу Рік президента Зеленського: відео та основні тези з фільму

      "Він продовжує для цього працювати: обмін полоненими, реанімація нормандського формату, зустріч з Путіним, відкриття додаткових перехідних точок на лінії розмежування", – сказав Загородній.

      Однак, за словами політтехнолога, у роботі Зеленського не видно відмінностей від дій попередньої влади, коли президентом був Петро Порошенко.

      Поки що конкретних зрад я не побачив. Ми бачимо продовження політики "вимотування Російської Федерації" і демонстрації збереження стосунків з нашими основними союзниками, – зауважив політтехнолог.

      Також Загородній наголосив, що Зеленському сильному пощастило, адже зараз Росія переживає не найкращі часи. Зокрема, це пов'язано з падінням ціни на нафту, яке може загрожувати припиненням постачання нафти на світові ринки.

      Також COVID-19 та транзит влади. Не виняток, що хватка Росії в українському напрямку суттєво послабилась через внутрішню проблему РФ,
      – сказав Тарас Загородній.

      Політолог додав, що Зеленський продовжує говорити, що він хоче припинення війни і показує, на які кроки готовий піти. Саме тому впевнено заявив у фільмі, присвяченому до річниці президентства, що війну він завершить.

      Дивіться повну версію фільму "Рік президента Зеленського": відео 

       

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Петр Порошенко Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 19:33 Коронавирус в России: количество новых случаев заражения за последние сутки самое высокое в мире
      Лікування 294254
      сегодня , 20:56 Распространение коронавируса в мире – заболели уже более 2,6 миллиона человек: карта онлайн
      Здорове життя 630455
      сегодня , 15:39 Коронавирус в Польше: в стране возросло количество смертей от COVID-19
      Лікування 48390
      сегодня , 19:53 Пожар в Житомирской области: все огненные очаги локализированы – карта, фото и видео
      Новини України 16077
      сегодня , 15:11 Цена на бензин и дизтопливо в Украине падает: таких отметок не было с 2014 года
      Новини України 23769
      сегодня , 16:57 Качество воздуха в Киеве в очередной раз ухудшилась: что известно
      Новини України 58418
      сегодня , 19:52 Пенсионеры начали получать обещанную тысячу гривен
      Новини України 21443
      сегодня , 18:33 В 2020 году на Донбассе погибли 47 военных: поименный список
      Новини України 49954
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 21:26 Болезнь, смерть или отдых: что случилось с лидером КНДР
      Анатолій Максимов
      сегодня , 21:00 Главные новости 23 апреля: неутешительный прогноз от НБУ, бензин подешевеет на 10-15%
      Емал Набі