Зеленский продолжает политику предыдущей власти, – политолог о войне в Украине
Владимир Зеленский в фильме Офиса Президента "Год президента Зеленского" сказал, что война в Украине точно завершится во время его правления – то есть, есть вероятность, что боевые действия продлятся еще 4 года. Зеленский продолжает политику предыдущей власти для прекращения войны, но ему очень повезло, ведь Россия – не в лучшей ситуации.
Таку думку в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі висловив політтехнолог Тарас Загородній. Він зазначив, зараз Зеленський демонструє те, про що говорив з самого початку – він хоче припинення війни.
Зверніть увагу Рік президента Зеленського: відео та основні тези з фільму
"Він продовжує для цього працювати: обмін полоненими, реанімація нормандського формату, зустріч з Путіним, відкриття додаткових перехідних точок на лінії розмежування", – сказав Загородній.
Однак, за словами політтехнолога, у роботі Зеленського не видно відмінностей від дій попередньої влади, коли президентом був Петро Порошенко.
Поки що конкретних зрад я не побачив. Ми бачимо продовження політики "вимотування Російської Федерації" і демонстрації збереження стосунків з нашими основними союзниками, – зауважив політтехнолог.
Також Загородній наголосив, що Зеленському сильному пощастило, адже зараз Росія переживає не найкращі часи. Зокрема, це пов'язано з падінням ціни на нафту, яке може загрожувати припиненням постачання нафти на світові ринки.
Також COVID-19 та транзит влади. Не виняток, що хватка Росії в українському напрямку суттєво послабилась через внутрішню проблему РФ,
– сказав Тарас Загородній.
Політолог додав, що Зеленський продовжує говорити, що він хоче припинення війни і показує, на які кроки готовий піти. Саме тому впевнено заявив у фільмі, присвяченому до річниці президентства, що війну він завершить.
Дивіться повну версію фільму "Рік президента Зеленського": відео
Читайте также
-
Украинские аппараты ИВЛ будут вдвое дешевле, чем импортированные, – Зеленскийсегодня , 15:39
-
На Донбассе погиб украинский военнослужащий Андрей Алешин: что о нем известносегодня , 17:59
-
В Румынии компанию друзей оштрафовали на 27 тысяч евро за жарку шашлыков: видеосегодня , 15:32
-
Выстрел Коломойского в Украинусегодня , 15:00
-
Боевики ранили двух украинских бойцов под Новомихайловкойсегодня , 15:58
-
Скандал с "пленками Ермака": дело передали Нацполиции, а ее фигурант стал потерпевшимсегодня , 20:30