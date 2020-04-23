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      Зеленський продовжує політику попередньої влади, – політолог про війну в Україні

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / ukrhome

      Володимир Зеленський у фільмі Офісу Президента "Рік президента Зеленського" сказав, що війна в Україні точно завершиться під час його правління – тобто є ймовірність, що бойові дії триватимуть ще 4 роки. Зеленський продовжує політику попередньої влади для припинення війни, але йому дуже пощастило, адже Росія – не в найкращій ситуації.

      Таку думку в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі висловив політтехнолог Тарас Загородній. Він зазначив, зараз Зеленський демонструє те, про що говорив з самого початку – він хоче припинення війни.

      Зверніть увагу Рік президента Зеленського: відео та основні тези з фільму

      "Він продовжує для цього працювати: обмін полоненими, реанімація нормандського формату, зустріч з Путіним, відкриття додаткових перехідних точок на лінії розмежування", – сказав Загородній.

      Однак, за словами політтехнолога, у роботі Зеленського не видно відмінностей від дій попередньої влади, коли президентом був Петро Порошенко.

      Поки що конкретних зрад я не побачив. Ми бачимо продовження політики "вимотування Російської Федерації" і демонстрації збереження стосунків з нашими основними союзниками, – зауважив політтехнолог.

      Також Загородній наголосив, що Зеленському сильному пощастило, адже зараз Росія переживає не найкращі часи. Зокрема, це пов'язано з падінням ціни на нафту, яке може загрожувати припиненням постачання нафти на світові ринки.

      Також COVID-19 та транзит влади. Не виняток, що хватка Росії в українському напрямку суттєво послабилась через внутрішню проблему РФ,
      – сказав Тарас Загородній.

      Політолог додав, що Зеленський продовжує говорити, що він хоче припинення війни і показує, на які кроки готовий піти. Саме тому впевнено заявив у фільмі, присвяченому до річниці президентства, що війну він завершить.

      Дивіться повну версію фільму "Рік президента Зеленського": відео 

       

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Петро Порошенко
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