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      Зеленский прокомментировал слухи об объявлении дефолта в Украине

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      Президент Украины Владимир Зеленский называет слухами информацию о якобы запланированном экономическом дефолте в Украине.

      Об этом он заявил во время встречи с Европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом в Брюсселе.

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      "Что касается дефолта – это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", – заявил президент.

      Так он прокомментировал заявление олигарха Игоря Коломойского о том, что Украина должна взять пример Греции и Аргентины и объявить дефолт, потому что выплаты по внешнему долгу составят максимум этого и следующего года.

      Что такое дефолт?Этот термин характеризует неспособность юридического лица или государства полностью или частично выполнить свои долговые обязательства и другие условия договора займа. В частности, говорится о неспособности выплатить свои долги или платежи. Этим термином обозначают любые виды отказа от долговых обязательств (т. е. он в определенной степени является синонимом понятия "банкротство"), но, как правило, его используют более узко, имея в виду отказ центрального правительства или муниципальных властей от своих долгов.

      Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков ранее заявлял, "что в сегодняшних условиях дефолт малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет по нему пойти".

      Экс-министр финансов и будущий секретаря СНБО Александр Данилюк сказал, что Украина нуждается в поддержке Международного валютного фонда, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, учитывая то, что начатые изменения должны быть закончены.


      Что нужно знать о дефолте

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Дефолт в Украине Дефолт Игорь Коломойский
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