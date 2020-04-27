Зеленский провел телефонный разговор с Макроном: о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Темой разговора стала вспышка коронавируса в обеих странах. Президенты согласились с необходимостью объединения усилий для преодоления последствий пандемии и восстановления экономической стабильности. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.
К слову Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
"Украина делает свой вклад в борьбу с пандемией. В рамках программы стратегических перевозок НАТО украинские грузовые самолеты "Мрия" и "Руслан" привлечены к доставке гуманитарной и медицинской помощи по всему миру, в том числе во Францию", – отметил Зеленский в телефонном разговоре.
Зеленский также проинформировал Макрона о ходе переговоров с МВФ для предоставления помощи Украине.
Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ,
– заявил президент Украины.
Кроме этого, они обсудили ситуацию на Востоке Украины. В частности, глава Франции приветствовал освобождение 20 пленных украинцев 16 апреля.