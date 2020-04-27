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      Зеленский провел телефонный разговор с Макроном: о чем говорили

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      Зеленский поговорил с Макроном
      Зеленский поговорил с Макроном / Коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

      Темой разговора стала вспышка коронавируса в обеих странах. Президенты согласились с необходимостью объединения усилий для преодоления последствий пандемии и восстановления экономической стабильности. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

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      "Украина делает свой вклад в борьбу с пандемией. В рамках программы стратегических перевозок НАТО украинские грузовые самолеты "Мрия" и "Руслан" привлечены к доставке гуманитарной и медицинской помощи по всему миру, в том числе во Францию", – отметил Зеленский в телефонном разговоре.

      Зеленский также проинформировал Макрона о ходе переговоров с МВФ для предоставления помощи Украине.

      Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ,
      – заявил президент Украины.

      Кроме этого, они обсудили ситуацию на Востоке Украины. В частности, глава Франции приветствовал освобождение 20 пленных украинцев 16 апреля.

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Эммануэль Макрон Владимир Зеленский Новости Франции Новости политики
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