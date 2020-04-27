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      Зеленський провів телефонну розмову з Макроном: про що говорили

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      Зеленський поговорив з Макроном
      Зеленський поговорив з Макроном / Колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

      Темами для розмови стали спалах коронавірусу в обох країнах, макрофінансова допомога Україні та ситуація на Донбасі. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

      До слова Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених

      Пандемія коронавірусу

      Президенти погодились з необхідністю об'єднання зусиль для подолання наслідків пандемії та відновлення економічної стабільності.

      "Україна робить свій внесок у боротьбу з пандемією. У межах програми стратегічних перевезень НАТО українські вантажні літаки "Мрія" та "Руслан" залучені до доставки гуманітарної й медичної допомоги по всьому світу, серед іншого до Франції", – зазначив глава України в телефонній розмові.

      Фінансова допомога Україні

      Зеленський також проінформував Макрона про перебіг переговорів з МВФ для надання допомоги Україні.

      "Закон про банки є для нас пріоритетним. Я впевнений, що ми проголосуємо його, бо це важливо для нас і відкриває можливості для співпраці з МВФ",
      – заявив президент України.

      Як МВФ допоможе Україні?Володимир Зеленський раніше заявляв, що розмір першого траншу МВФ може скласти 1,7 – 2 мільярди доларів. А розмір кредитної програми має зрости з 5,5 до 8 мільярдів доларів.

      У фонді гроші обіцяли перерахувати після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закони про банки та ринок землі.

      Президент України наголосив також на подальшій макрофінансовій підтримці України з боку ЄС. Він сподівається на швидке ухвалення рішення про надання 1,2 мільярда євро для подолання наслідків COVID-19.

      Війна на Сході України

      Окрім цього, вони обговорили ситуацію на Сході України та реалізацію домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в Нормандському форматі. Глава Франції привітав також звільнення 20 полонених українців, яке відбулось 16 квітня. 

      Обмін полоненими: що відомо про військових та цивільних, яких звільнили – читайте в матеріалі 24 каналу

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Обмін полоненими Транш МВФ МВФ Війна на Донбасі Володимир Зеленський Новини України Новини політики Коронавірус COVID-19 Новини Франції Коронавірус в Україні Еммануель Макрон
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