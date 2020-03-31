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      Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

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      Зеленский провел телефонный разговор с Меркель: о чем говорили / Getty Images

      Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили ситуацию с распространением коронавируса, принятые законы об обороте земель в Украине и ситуацию на Донбассе.

      Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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      Во время разговора, Зеленский и Меркель обсудили меры, которые принимаются в обеих странах во время борьбы с пандемией и договорились о налаживании информационного обмена, связанного с COVID-19.

      Стороны обсудили также отдельную финансовую поддержку Украине на борьбу со вспышкой. На соответствующие нужды договорились перенаправить 150 миллионов евро в пределах государственного немецкого кредита.

      Кроме того, Меркель положительно отметила недавно принятые законы в Украине, а именно: об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности. Впрочем, федеральный канцлер отметила, что переговоры с МВФ по новой программе сотрудничества нужно завершить как можно быстрее.

      Также во время разговора поднялась тема о том, что Украине необходимо дополнительное финансирование от ЕС и Всемирного банка.

      Зеленский проинформировал Ангелу Меркель о ситуации на Донбассе. Они обсудили перспективы продолжения переговоров в Нормандском формате и результаты последних консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы.

       

      Автор: Анастасия Кушпит
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Президент Украины Ангела Меркель
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