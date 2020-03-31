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      Зеленський провів телефонну розмову з Меркель

      -
      Зеленський провів телефонну розмову з Меркель: про що говорили / Getty Images

      Зеленський провів телефонну розмову з Федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Сторони обговорили ситуацію з поширенням коронавірусу, ухвалені закони про обіг земель в Україні та ситуацію на Донбасі.

      Про це повідомляє Офіс Президента України.

      До теми Зеленський вночі приїхав у Раду на фінальне голосування про ринок землі

      Під час розмови, Зеленський та Меркель обговорили заходи, які вживаються в обох країнах під час боротьби з пандемією та домовились про налагодження інформаційного обміну, пов’язаного з COVID-19.

      Сторони обговорили також окрему фінансову підтримку Україні на боротьбу зі спалахом. На відповідні потреби домовились перенаправити 150 мільйонів євро в межах державного німецького кредиту.

      Окрім того, Меркель позитивно відзначила нещодавно ухвалені закони в Україні, а саме: про обіг земель сільськогосподарського призначення та про регулювання банківської діяльності. Втім, Федеральна канцлерка наголосила на тому, що переговори з МВФ щодо нової програми співпраці потрібно завершити якнайшвидше.

      Також під час розмови піднялася тема про те, що Україні необхідне додаткове фінансування від ЄС та Світового банку.

      Зеленський поінформував Ангелу Меркель про ситуацію на Донбасі. Вони обговорили перспективи продовження переговорів у Нормандському форматі та результати останніх консультацій у рамках Тристоронньої контактної групи. 

       

      Автор: Анастасія Кушпіт
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Президент України Ангела Меркель
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