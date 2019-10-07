Зеленский ради встречи с Путиным уже уступает интересами Украины, – Кабакаев

По условию формулы Штайнмайера, Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с российским коллегой – Владимиром Путиным.

Об этом рассказал координатор проекта "Стоп террор" Семен Кабакаев в прямом эфире 24 канала.

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"Я не знаю, зачем она ему как президенту. Думаю, что Зеленский до этого встречался с Путиным на его корпоративах".

Интересно! В интервью Дмитрию Гордону в 2018 году Владимир Зеленский признался, что неоднократно выступал перед президентами разных стран. В частности, его выступление видели Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

По словам Кабакаева, просто ради встречи (с Путиным – 24 канал) Зеленский уже уступает интересами Украины: вводя формулу Штайнмайера, отводя войска на Донбассе и тому подобное. "Но не понятно, будет ли это в двустороннем порядке, потому что Россия так и не отвела войска", – сказал он.

Жду, что будет на встрече в нормандском формате. Ведь от этого будет зависеть судьба нашего государства и планирование обороны Украины. Мне интересно, будет ли Зеленский поднимать на встрече вопрос Крыма. Есть много вопросов, на которые президент не дает ответа,

– заверил Кабакаев.

Что такое формула Штайнмайера?

Бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил свою формулу по восстановлению мира на Донбассе. В документе, в частности, говорится, что на оккупированных территориях должны состояться выборы в соответствии с украинским законодательством и под наблюдением ОБСЕ. Если же последняя признает их свободными, в Украине должна начать действовать новая редакция закона об особом статусе Донбасса. Взамен Киев получает контроль над границей.

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