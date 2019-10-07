Зеленський заради зустрічі з Путіним вже поступається інтересами України, – Кабакаєв

За умовою формули Штайнмаєра, Президент України Володимир Зеленський повинен зустрітися з російським колегою – Володимиром Путіним.

Про це розповів координатор проєкту "Стоп терор" Семен Кабакаєв у прямому етері 24 каналу.

До теми: Зеленський не ставленик Путіна і не повинен виконувати його забаганки, – Кабакаєв

"Я не знаю, навіщо вона йому як президенту. Думаю, що Зеленський до цього зустрічався з Путіним на його корпоративах.

Цікаво! В інтерв'ю Дмитру Гордону у 2018 році Володимир Зеленський зізнався, що неодноразово виступав перед президентами різних країн. Зокрема, його виступ бачили Володимир Путін та Дмитро Медведєв.

За словами Кабакаєва, просто заради зустрічі (з Путіним, – 24 канал) Зеленський вже поступається інтересами України: вводячи формулу Штайнмаєра, відводячи війська на Донбасі тощо. "Але ж не зрозуміло, чи це буде в двосторонньому порядку, бо Росія так і не відвела війська", – сказав він.

Чекаю на те, що буде на зустрічі в нормандському форматі. Адже від цього залежатиме доля нашої держави і планування оборони України. Мені цікаво, чи буде Зеленський піднімати на зустрічі питання Криму. Тому є багато питань, на які президент не дає відповіді,

– запевнив Кабакаєв.

Що таке формула Штайнмаєра? Колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував свою формулу з відновлення миру на Донбасі. У документі, зокрема, мовиться, що на окупованих територіях мають відбутися вибори відповідно до українського законодавства та під наглядом ОБСЄ. Якщо ж остання визнає їх вільними, в Україні має почати діяти нова редакція закону про особливий статус Донбасу. Натомість Київ отримує контроль над кордоном.

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