Зеленский расширил полномочия НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД обеспечить Национальное антикоррупционное бюро возможностью самостоятельно сотрудничать с международными партнерами в расследовании коррупционных преступлений.

Зеленский сослался на закон о НАБУ и Уголовный процессуальный кодекс. Согласно им, НАБУ наделено полномочиями центрального органа по международному сотрудничеству в расследовании уголовных производств. То есть работники НАБУ могут непосредственно общаться с международными партнерами, а не передавать или получать запросы о помощи.

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Следовательно, президент попросил безотлагательно сообщить депозитариям международных договоров о признании Украины НАБУ центральным органом в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах.

Право НАБУ получать доказательства от зарубежных коллег непосредственно, а не только через Генпрокуратуру, прямо прописано в законе. Пятый президент Петр Порошенко блокировал реализацию этого закона 3 года, не позволяя МИД информировать соответствующие международные институты, сообщил лидер организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин.

В результате ГПУ, как вы понимаете, не только всячески такую ​​работу блокировала, но и банально предупреждала фигурантов дел НАБУ. Луценко лично ездил по миру, рассказывая, что работать надо только через них. В отдельных случаях НАБУ удавалось обходить эту стену, но это были исключения,

– написал Шабунин в Facebook.