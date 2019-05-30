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      Зеленський розширив повноваження НАБУ

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      Зеленський доручив забезпечити НАБУ можливістю самостійно співпрацювати з міжнародними партнерами
      Зеленський доручив забезпечити НАБУ можливістю самостійно співпрацювати з міжнародними партнерами / President.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС забезпечити Національне антикорупційне бюро можливістю самостійно співпрацювати з міжнародними партнерами в розслідуванні корупційних злочинів.

      Зеленський послався на закон про НАБУ і Кримінальний процесуальний кодекс. Згідно з ними, НАБУ наділене повноваженнями центрального органу з міжнародного співробітництва в розслідуванні кримінальних проваджень. Тобто працівники НАБУ можуть безпосередньо спілкуватися з міжнародними партнерами, а не передавати або отримувати запити про допомогу.

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      Відтак, президент попросив невідкладно повідомити депозитаріїв міжнародних договорів про визнання Україною НАБУ центральним органом у сфері міжнародно-правового співробітництва в кримінальних процесах.

      Право НАБУ отримувати докази від закордонних колег безпосередньо, а не тільки через Генпрокуратуру, прямо прописано в законі. А п’ятий президент Петро Порошенко блокував реалізацію цього закону 3 роки, не дозволяючи МЗС інформувати відповідні міжнародні інститути, повідомив лідер організації Центр протидії корупції Віталій Шабунін.

      В результаті ГПУ, як ви розумієте, не лише усіляко таку роботу блокувала, а й банально попереджала фігурантів справ НАБУ. Луценко особисто їздив по світу, розповідаючи, що працювати треба лише через них. В окремих випадках НАБУ вдавалося обходити цю стіну, але це були винятки,
      – написав Шабунін у Facebook.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Віталій Шабунін Корупція Володимир Зеленський Петро Порошенко НАБУ МЗС України
      Джерело: 24 канал
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