Зеленський розширив повноваження НАБУ

Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС забезпечити Національне антикорупційне бюро можливістю самостійно співпрацювати з міжнародними партнерами в розслідуванні корупційних злочинів.

Зеленський послався на закон про НАБУ і Кримінальний процесуальний кодекс. Згідно з ними, НАБУ наділене повноваженнями центрального органу з міжнародного співробітництва в розслідуванні кримінальних проваджень. Тобто працівники НАБУ можуть безпосередньо спілкуватися з міжнародними партнерами, а не передавати або отримувати запити про допомогу.

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Відтак, президент попросив невідкладно повідомити депозитаріїв міжнародних договорів про визнання Україною НАБУ центральним органом у сфері міжнародно-правового співробітництва в кримінальних процесах.

Право НАБУ отримувати докази від закордонних колег безпосередньо, а не тільки через Генпрокуратуру, прямо прописано в законі. А п’ятий президент Петро Порошенко блокував реалізацію цього закону 3 роки, не дозволяючи МЗС інформувати відповідні міжнародні інститути, повідомив лідер організації Центр протидії корупції Віталій Шабунін.

В результаті ГПУ, як ви розумієте, не лише усіляко таку роботу блокувала, а й банально попереджала фігурантів справ НАБУ. Луценко особисто їздив по світу, розповідаючи, що працювати треба лише через них. В окремих випадках НАБУ вдавалося обходити цю стіну, але це були винятки,

– написав Шабунін у Facebook.