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      Зеленский рассказал, что сдал несколько тестов на коронавирус: какие результаты

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      Зеленский рассказал, что регулярно проходит тесты на коронавирус / Getty Images

      Владимир Зеленский заявил, что несколько раз проходил проверку на наличие коронавируса. Ведь продолжает работать и контактировать с разными людьми. Результаты всех тестов на COVID-19 были отрицательными.

      Президент Украины регулярно сдает тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом он рассказал ВВС-Украина.

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      Сам я, конечно, прохожу тесты на коронавирус, поскольку остаюсь на работе и ежедневно встречаюсь с разными людьми,
      – заявил Зеленский.

      По его словам, ПЦР-тесты он делал несколько раз. Результаты всех проверок были отрицательными.

      Президент рассказал также, что часть Офиса Президента находится на карантине. Однако те, кто продолжают выходить на работу, проходят температурный скрининг. Кроме того, работники периодически тоже сдают тесты на выявление COVID-19.

      Коронавирус в Украине: основное

      • По состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировали 6 тысяч 125 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 367 пациентов, умерли 161 человек.
      • С 25 марта во всех регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации.
      • 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
      • Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был длиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля.
      • Минздрав будет предлагать Кабмину продлить карантин до 12 мая, но со смягчением. В частности, для посетителей могут восстановить работу музеи и библиотеки. Разрешить также могут прогулки в парках и скверах.

      Карантин до 12 травня інфографіка 24 каналу
      Карантин до 12 мая / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Здоровье Офіс Президента
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