Зеленський розповів, що здав кілька тестів на коронавірус: які результати

Володимир Зеленський заявив, що декілька разів проходив перевірку на наявність коронавірусу. Адже продовжує працювати та контактувати з різними людьми. Результати усіх тестів на COVID-19 були негативними.

Президент України регулярно здає тести на коронавірусну інфекцію. Про це він розповів ВВС-Україна.

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Сам я, звісно, проходжу тести на коронавірус, оскільки залишаюся на роботі й щодня зустрічаюся з різними людьми,

– заявив Зеленський.

За його словами, ПЛР-тести він робив кілька разів. Результати всіх перевірок були негативними.

Президент розповів також, що частина Офісу Президента перебуває на карантині. Однак ті, хто продовжують виходити на роботу, проходять температурний скринінг. Крім того, працівники періодично теж здають тести на виявлення COVID-19.

Коронавірус в Україні: основне

Станом на 21 квітня в Україні зафіксували 6 тисяч 125 випадків зараження коронавірусом. Одужали 367 пацієнтів, померла 161 людина.

коронавірусом. Одужали 367 пацієнтів, померла 161 людина. З 25 березня в усіх регіонах України ввели режим надзвичайної ситуації .

27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень .

Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня .

МОЗ пропонуватиме Кабміну продовжити карантин до 12 травня, але з пом'якшенням. Зокрема, для відвідувачів можуть відновити роботу музеї та бібліотеки. Дозволити також можуть прогулянки парками та скверами.



Карантин до 12 травня / Інфографіка 24 каналу