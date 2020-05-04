Плюс 120 тысяч смертей до конца года: Зеленский предостерег от быстрого снятия карантина
Владимир Зеленский предостерег украинцев от быстрого ослабления карантина. Оно может угрожать дополнительными 120 тысячами смертей до конца 2020 года.
Карантин из-за эпидемии коронавируса оказывает негативное влияние на экономику, отметил в видеообращении Владимир Зеленский.
Узнайте больше Владимир Зеленский записал обращение о карантине и медреформе: главное
Однако президент подчеркнул, что потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности являются катастрофическими.
Если мы завтра вернемся к привычному ритму жизни, к концу года будем иметь дополнительно 120 тысяч смертей от коронавируса,
– заявил Зеленский.
По его словам, смягчение карантина не может быть преждевременным. Оно поэтапное и первые ослабления состоятся уже 11 мая. Будут открыты, в частности, парки, скверы, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов.
"Актуальная статистика дает нам надежду на будущее. Однако ситуация могла быть другой. Мы могли иметь не 12 тысяч больных, а 200 тысяч", – подчеркнул президент.
Зеленский объясняет такую динамику двумя факторами. Первый – вовремя принятые карантинные мероприятия. Второй – заслуга украинских врачей, а именно их профессионализм, мужество и самоотверженность.
Обращение Зеленского к украинцам относительно эпидемии коронавируса: смотрите видео
К слову, общенациональный карантин в Украине продлили до 22 мая. Однако ограничения начали ослаблять.