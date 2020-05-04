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      Плюс 120 тысяч смертей до конца года: Зеленский предостерег от быстрого снятия карантина

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      Зеленский о последствиях быстрого снятия карантина
      Зеленский о последствиях быстрого снятия карантина / Скриншот из видео

      Владимир Зеленский предостерег украинцев от быстрого ослабления карантина. Оно может угрожать дополнительными 120 тысячами смертей до конца 2020 года.

      Карантин из-за эпидемии коронавируса оказывает негативное влияние на экономику, отметил в видеообращении Владимир Зеленский.

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      Однако президент подчеркнул, что потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности являются катастрофическими.

      Если мы завтра вернемся к привычному ритму жизни, к концу года будем иметь дополнительно 120 тысяч смертей от коронавируса,
      – заявил Зеленский.

      По его словам, смягчение карантина не может быть преждевременным. Оно поэтапное и первые ослабления состоятся уже 11 мая. Будут открыты, в частности, парки, скверы, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов.

      "Актуальная статистика дает нам надежду на будущее. Однако ситуация могла быть другой. Мы могли иметь не 12 тысяч больных, а 200 тысяч", – подчеркнул президент.

      Зеленский объясняет такую ​​динамику двумя факторами. Первый – вовремя принятые карантинные мероприятия. Второй – заслуга украинских врачей, а именно их профессионализм, мужество и самоотверженность.

      Обращение Зеленского к украинцам относительно эпидемии коронавируса: смотрите видео

      К слову, общенациональный карантин в Украине продлили до 22 мая. Однако ограничения начали ослаблять.

      Послаблення карантину інфографіка 24 каналОслабление карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020
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