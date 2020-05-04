Плюс 120 тысяч смертей до конца года: Зеленский предостерег от быстрого снятия карантина

Владимир Зеленский предостерег украинцев от быстрого ослабления карантина. Оно может угрожать дополнительными 120 тысячами смертей до конца 2020 года.

Карантин из-за эпидемии коронавируса оказывает негативное влияние на экономику, отметил в видеообращении Владимир Зеленский.

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Однако президент подчеркнул, что потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности являются катастрофическими.

Если мы завтра вернемся к привычному ритму жизни, к концу года будем иметь дополнительно 120 тысяч смертей от коронавируса,

– заявил Зеленский.

По его словам, смягчение карантина не может быть преждевременным. Оно поэтапное и первые ослабления состоятся уже 11 мая. Будут открыты, в частности, парки, скверы, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов.

"Актуальная статистика дает нам надежду на будущее. Однако ситуация могла быть другой. Мы могли иметь не 12 тысяч больных, а 200 тысяч", – подчеркнул президент.

Зеленский объясняет такую ​​динамику двумя факторами. Первый – вовремя принятые карантинные мероприятия. Второй – заслуга украинских врачей, а именно их профессионализм, мужество и самоотверженность.

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К слову, общенациональный карантин в Украине продлили до 22 мая. Однако ограничения начали ослаблять.

Ослабление карантина / Инфографика 24 канала