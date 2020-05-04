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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ

      Плюс 120 тисяч смертей до кінця року: Зеленський застеріг від швидкого зняття карантину

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      Зеленський про наслідки швидкого зняття карантину
      Зеленський про наслідки швидкого зняття карантину / Скриншот з відео

      Володимир Зеленський застеріг українців від швидкого послаблення карантину. Воно може загрожувати додатковими 120 тисячами смертей до кінця 2020 року.

      Карантин через епідемію коронавірусу має негативний вплив на економіку, зазначив у відеозверненні Володимир Зеленський.

      Дізнайтесь більше Володимир Зеленський записав звернення про карантин і медреформу: головне

      Однак президент наголосив, що потенційні втрати від високої захворюваності та смертності є катастрофічними. Згідно з результатами дослідженнями, повне скасування карантину матиме шокуючі наслідки.

      Якщо ми завтра повернемося до звичного ритму життя, до кінця року матимемо додатково 120 тисяч смертей,
      – заявив Зеленський.

      За його словами, пом’якшення карантину не може бути передчасним. Воно поетапне і перші послаблення відбудуться вже 11 травня. Будуть відкриті, зокрема, парки, сквери, салони краси, літні майданчики кафе та ресторанів.

      "Актуальна статистика дає нам надію на майбутнє. Однак ситуація могла бути іншою. Ми могли мати не 12 тисяч хворих, а 200 тисяч", – наголосив президент.

      Зеленський пояснює таку динаміку двома чинниками. Перший – вчасно вжиті карантинні заходи. Другий – заслуга українських лікарів, а саме їхній професіоналізм, мужність і самовідданість.

      Звернення Зеленського до українців щодо епідемії коронавірусу: дивіться відео

      До слова, загальнонаціональний карантин в Україні продовжили до 22 травня. Однак обмеження почали послаблювати.

      Послаблення карантину інфографіка 24 канал
      Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Володимир Зеленський Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Новини політики
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