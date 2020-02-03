Зеленский рассказал о проблемах с компенсацией жертвам авиакатастрофы в Иране

Иран неоднократно извинялся за авиакатастрофу самолета МАУ 8 января у Тегерана, когда погибли 11 украинцев, и обещал компенсацию. Несмотря на это, есть определенные проблемы и с процедурой, и с суммой компенсации. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 2 февраля.

У Зеленского спросили, какая сейчас позиция власти Ирана по поводу ответственности страны за трагедию с самолетом МАУ, и какова ситуация с выплатами компенсаций. Президент Украины ответил в комментарии программе " ТСН Тиждень" .

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По словам Зеленского, он имел долгие разговоры с президентом Ирана Хассаном Рухани. И тот искренне признал свою вину.

Он действительно сказал, что это большая трагедия, большая ошибка, и он сказал, что только их сторона ответственна,

– отметил глава Украины.

При этом Рухани выражал сожаление и неоднократно говорил, что все сделает, чтобы наказать виновных, и что будет компенсация.

" Вернуть наших людей уже невозможно. Но в любом случае будет международный суд и будет компенсация. От нашего государства мы, что могли сразу дать каждой семье, выдали – по 200 тысяч гривен", – отметил президент.

И добавил, что вторая часть компенсации поступит от МАУ через страховые компании, однако там – сложная ситуация.

Страховым компаниям нелегко сейчас с иранской стороной работать, поскольку Иран под санкциями. Выход уже нашли. Через некоторое время все будет выплачено,

– заверил Зеленский.

Он рассказал, что иранцы предложили сразу 80 тысяч долларов семье каждого погибшего, но Украина на это не согласилась.

Мне кажется, что этого мало. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у нее работы нет, и ребенку надо в институт поступать... 80 тысяч долларов – это совсем мало,

– считает Владимир Зеленский.

"Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были большими", – подытожил президент Украины.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: что произошло

Украинский самолет, летевший в Киев, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.

На борту были 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (среди них – 11 украинцев).

Все эти люди погибли.

Иран официально признал, что военные случайно сбили самолет, аж 11 января – через 3 дня после катастрофы.

Утром 19 января тела погибших украинский вернули на родину.

20 января погибших похоронили в их родных городах.



Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: что случилось / Инфографика 24 канала