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      Зеленський розповів про проблеми з компенсацією жертвам авіакатастрофи в Ірані

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      Зеленський розповів про ставлення Ірану до компенсації жертвам авіакатастрофи літака МАУ / ОП

      Іран неодноразово вибачався за авіакатастрофу літака МАУ 8 січня біля Тегерана, коли загинули 11 українців, та обіцяв компенсацію. Попри це, є певні проблеми і з процедурою, і з сумою компенсації. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський у неділю, 2 лютого.

      У Зеленського запитали, яка наразі позиція влади Ірану щодо відповідальності країни за трагедію з літаком МАУ, та яка ситуація з виплатами компенсацій. Президент України відповів у коментарі програмі "ТСН Тиждень".

       До теми: Розслідування катастрофи МАУ в Ірані: чого побоюється Україна 

      За словами Зеленського, він мав довгі розмови з президентом Ірану Хассаном Рухані. І той щиро визнав свою провину. 

      Він дійсно сказав, що це велика трагедія, велика помилка, і він сказав, що тільки їхня сторона винна,
      – зазначив глава України.

      При цьому Рухані висловлював співчуття та неодноразово говорив, що все зробить, аби покарати винних, і що буде компенсація. 

      "Повернути наших людей вже неможливо. Та у будь-якому разі буде міжнародний суд і буде компенсація. Від нашої держави ми, що могли одразу дати кожній родині, видали – по 200 тисяч гривень", – зазначив президент. 

      І додав, що друга частина компенсації надійде від МАУ через страхові компанії, однак там – складна ситуація. 

      Страховим компаніям нелегко зараз з іранською стороною працювати, оскільки Іран під санкціями. Вихід вже знайшли. За деякий час все буде виплачено,
      – запевнив Зеленський. 

      Він розповів, що іранці запропонували одразу 80 тисяч доларів сім'ї кожного загиблого, але Україна на таке не погодилася. 

      Мені здається, що це замало. Коли дружина загиблого каже, що чоловік був єдиним годувальником, а в неї роботи немає, і дитині треба до інституту вступати... 80 тисяч доларів – це зовсім замало,
      – вважає Володимир Зеленський. 

      "Хоча, звичайно, не вимірюється людське життя жодними грошима, але ми будемо тиснути, щоб виплати були більшими", – підсумував президент України. 

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: що сталося

      • Український літак, що летів до Києва, 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані.
      • На борту були 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (серед них – 11 українців).
      • Усі ці люди загинули. 
      • Іран офіційно визнав, що військові випадково збили літак, аж 11 січня – через 3 дні після катастрофи.
      • Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину.
      • 20 січня загиблих поховали у їхніх рідних містах. 

      Іран
      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: що сталося / Інфографіка 24 каналу

      Зверніть увагу: Як Іран приховував правду про збиття літака МАУ ракетою: подробиці від Зеленського

      Помстився, бо дістало: у Києві перехожий потрощив припарковане авто – з'явилося відео
      2 лютого
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Гроші Володимир Зеленський
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