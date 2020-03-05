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      Зеленский рассказал туркам, как достичь мира с Россией

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      Президент Украины Владимир Зеленский выступил в эфире турецкого телевидения, где рассказал о шагах к миру в Украине. В частности, он акцентировал внимание на необходимости деоккупации Крыма, освобождении пленных, разведении войск и дипломатических договоренностях.

      Одним из первых вопросов является возвращение пленных. Украина в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего обмена, рассказал Владимир Зеленский. Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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      Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, стремимся к этому. Некоторые из тех людей, которых мы хотим обменять, уже могли умереть,
      – заявил президент Украины.

      По его словам, некоторых из незаконно удерживаемых украинцев в течение срока содержания пытали. Кроме того, заявил глава государства, Украине удастся вернуть лишь тела некоторых из них.

      Отдельно он отметил, что продолжаются переговоры с Россией о правах крымских татар, которые сейчас находятся на территории незаконно оккупированного Крыма. В целом, подчеркнул он, важно использовать все дипломатические средства.

      "Очень важно говорить о местах разведения войск на Донбассе. Я имею в виду то, что в прошлом году мы определили три гуманитарные зоны разведения. Есть еще три точки, о которых мы говорим", – отметил Владимир Зеленский.

      Он также подчеркнул, что самым сложным в переговорах остается вопрос Крыма, но без него невозможно вообще говорить о территориальной целостности Украины.

      Когда я участвовал в нормандской встрече, я поднимал этот вопрос, но все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе. Крыма там не было, ни в одной договоренности не было. Крым для нас – стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма,
      – резюмировал глава государства.

      Что общего между Украиной и Турцией?Украину и Турцию объединяет война против России и благосклонных к ней группировок. Когда Украина на своей территории воюет с российскими военными и боевиками, Турция у своих границ ведет борьбу с поддерживаемым Россией режимом сирийского диктатора Башара Асада.

      Продолжительность обеих войн свидетельствует о невозможности их завершения военным путем, поэтому и Украина, и Турция постоянно инициируют переговоры с Россией, которая поддерживает огонь войны.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Атака России на Турцию в Сирии Война в Сирии Новости Турции Крымские татары Украинцы в плену РФ Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Аннексия Крыма Президент Украины Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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