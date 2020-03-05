Зеленський розповів туркам, як досягти миру з Росією

Президент України Володимир Зеленський виступив в ефірі турецького телебачення, де розповів про кроки до миру в Україні. Зокрема, він акцентував увагу на необхідності деокупації Криму, звільненні полонених, розведенні військ та дипломатичних домовленостей.

Одним з перших питань є повернення полонених. Україна у Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну, розповів Володимир Зеленський. Про це повідомляє Офіс Президента України.

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Це дуже важливо. Ми дізналися імена цих людей, де вони перебувають. Ми не знаємо, коли та з яких регіонів ми повернемо цих людей, але ми, безумовно, прагнемо цього. Деякі з тих людей, яких ми хочемо обміняти, вже могли померти,

– заявив президент України.

За його словами, декого з незаконно утримуваних українців протягом терміну утримування катували. Крім того, заявив глава держави, Україні вдасться повернути лише тіла декого з них.

Окремо він наголосив, що тривають перемовини з Росією щодо прав кримських татар, які нині перебувають на території незаконно окупованого Криму. Загалом, підкреслив він, важливо використовувати усі дипломатичні засоби.

"Дуже важливо говорити про місця розведення військ на Донбасі. Я маю на увазі те, що торік ми визначили три гуманітарні зони розведення. Є ще три точки, про які ми говоримо", – зазначив Володимир Зеленський.

Він також підкреслив, що найскладнішим у переговорах залишається питання Криму, але без нього неможливо взагалі говорити про територіальну цілісність України.

Коли я брав участь у Нормандській зустрічі, я порушував це питання, але всі говорили про Донбас, про те, як зупинити війну на Донбасі. Криму там не було, у жодній домовленості не було. Крим для нас – стратегічне питання. Ми не можемо говорити про територіальну цілісність України, не обговорюючи питання Криму,

– резюмував глава держави.

Що спільного між Україною і Туреччиною?Україну і Туреччину об'єднує війна проти Росії та прихильних до неї угруповань. Коли Україна на власній території воює з російськими військовими та бойовиками, Туреччина біля своїх кордонів веде боротьбу з підтирмуваним Росією режимом сирійського диктатора Башара Асада.



Тривалість обох війн свідчить про неможливість їх завершення військовим шляхом, тож і Україна, і Туреччина постійно ініціюють перемовини з Росією, яка підтримує вогонь війни.