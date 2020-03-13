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      Зеленский рассматривает введение чрезвычайного положения в Украине, – Гончаренко

      - Читати новину українською

      По информации нардепа от фракции "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко, Владимир Зеленский рассматривает введение чрезвычайного положения в Украине из-за стремительного распространения коронавируса.

      Об этом нардеп сообщает в своем телеграм-канале со ссылкой на собственные источники в Офисе Президента.

      Важно В Украине умер первый человек от коронавируса – женщина с Радомышля: детали

      В рамках борьбы с коронавирусом хотят ввести чрезвычайное положение и заодно без лишних протестов протянуть договоренности с Россией и продажу земли,
      – написал депутат.

       

      Коронавирус в Украине: последние новости

      • По состоянию на 13 марта в Украине подтвердили 3 случая заражения коронавирусом. Уже умерла первая жертва. Пациентку с Радомышля Житомирской области, в которой вчера подтвердили коронавирус, не удалось спасти. Смерть женщины подтвердил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
      • В ведомстве добавили, что под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и другие люди, с которыми она контактировала. Умершая женщина находилась в группе риска. Как известно, старшее поколение людей наиболее уязвимое к инфицированию коронавирусом Covid-19 с летальным исходом.
      • Семья умершей женщины находится на самоизоляции и под усиленным наблюдением патрульной полиции. Кроме того, местным правоохранителям предписано вести усиленный режим службы. В Радомышле Житомирской области объявлено чрезвычайное положение.
      • Украинскую границу закрыли для иностранцев на 14 дней. Граждане Украины, однако, смогут вернуться. Всех, кто возвращается из стран, где неблагополучная ситуация с коронавирусом, будут отправлять на обсервацию.
      • В Черновцах, где находится двое пациентов с коронавирусом, действует строгий карантин: учебу отменили, закрыли крупнейший в области рынок, а также ограничили посещение спорткомплексов.
      • С 12 марта по 4 апреля в Украине действует общенациональный карантин с отменой обучения в школах, вузах и садах, соревнований с болельщиками, концертов и тому подобное.
      • Украина закрыла некоторые КПП на границе с оккупированным Донбассом.

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      Где можно пройти тест на коронавирус в Украине / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Новости Украины Новости политики Здоровье
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