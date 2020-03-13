Зеленський розглядає введення надзвичайного стану в Україні, – Гончаренко

За інформацією нардепа від фракції "Європейська Солідарність" Олексія Гончаренка, Володимир Зеленський розглядає запровадження надзвичайного стану в Україні через стрімке поширення коронавірусу.

Про це нардеп повідомляє у своєму телеграм-каналі із посиланням на власні джерела в Офісі Президента.

Важливо В Україні померла перша людина від коронавірусу – жінка з Радомишля: деталі

В рамках боротьби з коронавірусом хочуть ввести надзвичайний стан і заодно без зайвих протестів протягнути домовленістю з Росією і продаж землі,

– написав депутат.

Коронавірус в Україні: останні новини

Станом на 13 березня в Україні підтвердили 3 випадки зараження коронавірусом. Вже померла перша жертва . Пацієнтку з Радомишля, Житомирської області, у якої вчора підтвердили коронавірус, не вдалося врятувати. Смерть жінки підтвердив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

. Пацієнтку з Радомишля, Житомирської області, у якої вчора підтвердили коронавірус, не вдалося врятувати. Смерть жінки підтвердив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. У відомстві додали, що під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та інші люди, з якими вона контактувала. Померла жінка знаходилася в групі ризику. Як відомо, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом Covid-19 з летальними наслідками.

У Радомишлі на Житомирщині оголошено надзвичайний стан . Сім'я померлої жінки перебуває на самоізоляції та під посиленим наглядом патрульної поліції. Окрім того, місцевим правоохоронцям наказано вести посилений режим служби.

Український кордон закрили для іноземців на 14 днів. Громадяни України, однак, зможуть повернутися. Усіх, кого повертається з країн, де неблагополучна ситуація з коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.

У Чернівцях, де перебуває двоє пацієнтів з коронавірусом, діє суворий карантин : навчання скасували, закрили найбільший в області ринок, а також обмежили відвідування спорткомплексів.

: навчання скасували, закрили найбільший в області ринок, а також обмежили відвідування спорткомплексів. З 12 березня до 4 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин зі скасуванням навчання у школах, вишах і садочках, змагань із вболівальниками, концертів тощо.

Україна закрила деякі КПП на межі із окупованим Донбасом.

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Де можна пройти тест на коронавірус в Україні / Інфографіка 24 каналу