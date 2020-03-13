Зеленський розглядає введення надзвичайного стану в Україні, – Гончаренко
За інформацією нардепа від фракції "Європейська Солідарність" Олексія Гончаренка, Володимир Зеленський розглядає запровадження надзвичайного стану в Україні через стрімке поширення коронавірусу.
Про це нардеп повідомляє у своєму телеграм-каналі із посиланням на власні джерела в Офісі Президента.
Важливо В Україні померла перша людина від коронавірусу – жінка з Радомишля: деталі
В рамках боротьби з коронавірусом хочуть ввести надзвичайний стан і заодно без зайвих протестів протягнути домовленістю з Росією і продаж землі,
– написав депутат.
Коронавірус в Україні: останні новини
- Станом на 13 березня в Україні підтвердили 3 випадки зараження коронавірусом. Вже померла перша жертва. Пацієнтку з Радомишля, Житомирської області, у якої вчора підтвердили коронавірус, не вдалося врятувати. Смерть жінки підтвердив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
- У відомстві додали, що під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та інші люди, з якими вона контактувала. Померла жінка знаходилася в групі ризику. Як відомо, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом Covid-19 з летальними наслідками.
- Сім'я померлої жінки перебуває на самоізоляції та під посиленим наглядом патрульної поліції. Окрім того, місцевим правоохоронцям наказано вести посилений режим служби. У Радомишлі на Житомирщині оголошено надзвичайний стан.
- Український кордон закрили для іноземців на 14 днів. Громадяни України, однак, зможуть повернутися. Усіх, кого повертається з країн, де неблагополучна ситуація з коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.
- У Чернівцях, де перебуває двоє пацієнтів з коронавірусом, діє суворий карантин: навчання скасували, закрили найбільший в області ринок, а також обмежили відвідування спорткомплексів.
- З 12 березня до 4 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин зі скасуванням навчання у школах, вишах і садочках, змагань із вболівальниками, концертів тощо.
- Україна закрила деякі КПП на межі із окупованим Донбасом.
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Де можна пройти тест на коронавірус в Україні / Інфографіка 24 каналу