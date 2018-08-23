Зеленский с командой забавно и трогательно поздравили украинцев с Днем Флага: видео

Звезды "Квартала 95" Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Степан Казанин и Юрий Корявченков поздравили украинцев с Днем Государственного Флага. Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте Зеленского.

Видеопоздравление комики записали из аэропорта Вены. Юмористам пришлось импровизировать с флагом – вместо обычного желто-голубого стяга они нашли голубой рюкзак и желтую подушку.

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"С праздником, моя родная Украина, с Днем Флага", – написал Зеленский в комментарии к публикации.

"Очень круто, когда у тебя есть страна и когда ты ею гордишься", – отметил на видео лидер "Квартала 95".

Напомним, 28 июня Владимир Зеленский своим видеозаписью поздравил украинцев с Днем Конституции. В поздравлении комик обратился и к, вероятно, лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку, подколов музыканта.