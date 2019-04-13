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      Зеленский сделал интернет-прорыв в выборах, – Бердинских

      4 Читати новину українською
      Президентские выборы 2019
      Президентские выборы 2019 / 24 канал

      На президентских выборах 2019 года социальные доплаты больше не работают, а поддержка медиа в самом разгаре. Крупные телеканалы играют очень важную роль на выборах.

      Такое мнение в своем видеоблоге "Политическая кухня" высказала журналистка Кристина Бердинских.

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      По ее словам, президент Петр Порошенко имеет большой доступ к каналам Виктора Пинчука, Рината Ахметова и Сергея Левочкина. Однако телеканал Игоря Коломойского его безжалостно критиковал и работал на снижение его рейтинга.

      Зато, Владимира Зеленского долгое время крупные телеканалы вообще не замечали. И он был и остается звездой телеканала 1+1, где выходят продукты Студии "Квартал 95" и сериал "Слуга народа",
      – заявила Бердинских.

      "Зеленского увидели на экране миллионы избирателей. Без поддержки "1+1" шоумену было бы гораздо сложнее участвовать в этих выборах", – добавила журналистка.

      порошенко зеленський вибори
      Петр Порошенко и Владимир Зеленский

      Бердинских отметила, никогда раньше социальные сети не играли такой роли на украинских выборах. Штаб Владимира Зеленского осуществил интернет-прорыв в донесении информации до избирателей и мобилизации своего электората.

      В Instragam, где у Зеленского 3,5 миллионов читателей, он, например, публиковал видео заплыва в бассейне. А в Telegram, где у него тоже высокие показатели, как проверить себя в реестре избирателей или записаться в наблюдатели. После первого тура Петр Порошенко также активизировал свое присутствие в социальных сетях, особенно в телеграмме,
      – подытожила журналистка.

      Видео полного видеоблога Кристины Бердинских "Политическая кухня" за 12 апреля 2019:

       

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      Теги: Новости Украины Видеоблоги Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко СМИ
      Источник: 24 канал
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