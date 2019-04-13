Зеленский сделал интернет-прорыв в выборах, – Бердинских

На президентских выборах 2019 года социальные доплаты больше не работают, а поддержка медиа в самом разгаре. Крупные телеканалы играют очень важную роль на выборах.

Такое мнение в своем видеоблоге "Политическая кухня" высказала журналистка Кристина Бердинских.

Читайте также: Как социальные сети сделали из Зеленского лидера

По ее словам, президент Петр Порошенко имеет большой доступ к каналам Виктора Пинчука, Рината Ахметова и Сергея Левочкина. Однако телеканал Игоря Коломойского его безжалостно критиковал и работал на снижение его рейтинга.

Зато, Владимира Зеленского долгое время крупные телеканалы вообще не замечали. И он был и остается звездой телеканала 1+1, где выходят продукты Студии "Квартал 95" и сериал "Слуга народа",

– заявила Бердинских.

"Зеленского увидели на экране миллионы избирателей. Без поддержки "1+1" шоумену было бы гораздо сложнее участвовать в этих выборах", – добавила журналистка.



Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Бердинских отметила, никогда раньше социальные сети не играли такой роли на украинских выборах. Штаб Владимира Зеленского осуществил интернет-прорыв в донесении информации до избирателей и мобилизации своего электората.

В Instragam, где у Зеленского 3,5 миллионов читателей, он, например, публиковал видео заплыва в бассейне. А в Telegram, где у него тоже высокие показатели, как проверить себя в реестре избирателей или записаться в наблюдатели. После первого тура Петр Порошенко также активизировал свое присутствие в социальных сетях, особенно в телеграмме,

– подытожила журналистка.

Видео полного видеоблога Кристины Бердинских "Политическая кухня" за 12 апреля 2019: