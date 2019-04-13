Зеленський зробив інтернет-прорив у виборах, – Бердинських

На президентських виборах 2019 року соціальні доплати більше не працюють, а підтримка медіа в самому розпалі. Великі телеканали відіграють дуже важливу роль на виборах.

Такку думку в своєму відеоблозі "Політична кухня" висловила журналістка Крістіна Бердинських.

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За її словами, президент Петро Порошенко має великий доступ до каналів Віктора Пінчука, Ріната Ахметова і Сергія Льовочкіна. Проте телеканал Ігоря Коломойського його безжально критикував і працював на зниження його рейтингу.

Натомість, Володимира Зеленського довгий час великі телеканали взагалі не помічали. Та він був і залишається зіркою телеканалу 1+1, де виходять продукти Студії "Квартал 95" і серіал "Слуга народу",

– заявила Бердинських.

"Зеленського побачили на екрані мільйони виборців. Без підтримки "1+1" шоумену було б набагато складніше брати участь у цих виборах", – додала журналістка.



Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Бердинських наголосила, ніколи раніше соціальні мережі не відігравали такої ролі на українських виборах. Штаб Володимира Зеленського здійснив інтернет-прорив у донесенні інформації до виборців і мобілізації свого електорату.

В Instragam, де у Зеленського 3,5 мільойнів читачів, він, наприклад, публікував відео запливу у басейні. А в Telegram, де у нього теж високі показники, як перевірити себе у реєстрі виборців чи записатися у спостерігачі. Після першого туру Петро Порошенко також активізував свою присутність у соціальних мережах, особливо в телеграмі,

– підсумувала журналістка.

Відео повного відеоблогу Крістіни Бердинських "Політична кухня" за 12 квітня 2019: