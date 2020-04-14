Зеленский сменил своего представителя в Кабмине: имя и подробности

Президент Владимир Зеленский одним указом уволил с должности своего представителя в Кабинете Министров Александра Перевезенцева, а другим – назначил на нее Владимира Кладиева.

Соответствующие указы размещены на сайте главы государства. Следовательно, теперь Владимир Кладиев, кроме руководителя Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабмином, занимает еще и должность представителя президента в правительстве.

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Возложить на Кладиева Владимира Николаевича исполнение обязанностей представителя президента в Кабинете Министров Украины (вне штата),

– говорится в документе с подписью Зеленского.

Заметим, что Александр Перевезенцев пробыл в должности представителя президента в Кабмине 5 месяцев. Его Зеленский назначил на место уволенного оттуда ранее Андрея Геруса.

Что известно об уволенном Александре Перевезенцеве?Украинский политик, государственный деятель, бывший представитель президента в Кабинете Министров Украины.



С 1999 года работал в Министерстве иностранных дел. С 2002 по 2009 год работал главным консультантом управления по работе с представительствами Украины и международной информации.



Баллотировался в 2007 году в Верховную Раду 6 созыва по списку БЮТ, однако не прошел.