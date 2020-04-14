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      Зеленский сменил своего представителя в Кабмине: имя и подробности

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty images

      Президент Владимир Зеленский одним указом уволил с должности своего представителя в Кабинете Министров Александра Перевезенцева, а другим – назначил на нее Владимира Кладиева.

      Соответствующие указы размещены на сайте главы государства. Следовательно, теперь Владимир Кладиев, кроме руководителя Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабмином, занимает еще и должность представителя президента в правительстве.

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      Возложить на Кладиева Владимира Николаевича исполнение обязанностей представителя президента в Кабинете Министров Украины (вне штата),
      – говорится в документе с подписью Зеленского.

      Заметим, что Александр Перевезенцев пробыл в должности представителя президента в Кабмине 5 месяцев. Его Зеленский назначил на место уволенного оттуда ранее Андрея Геруса.

      Что известно об уволенном Александре Перевезенцеве?Украинский политик, государственный деятель, бывший представитель президента в Кабинете Министров Украины.

      С 1999 года работал в Министерстве иностранных дел. С 2002 по 2009 год работал главным консультантом управления по работе с представительствами Украины и международной информации.

      Баллотировался в 2007 году в Верховную Раду 6 созыва по списку БЮТ, однако не прошел.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Президент Украины Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины
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