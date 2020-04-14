Зеленский сменил своего представителя в Кабмине: имя и подробности
Президент Владимир Зеленский одним указом уволил с должности своего представителя в Кабинете Министров Александра Перевезенцева, а другим – назначил на нее Владимира Кладиева.
Соответствующие указы размещены на сайте главы государства. Следовательно, теперь Владимир Кладиев, кроме руководителя Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабмином, занимает еще и должность представителя президента в правительстве.
Обратите внимание Совет по вопросам экономического развития в Украине: чем будет заниматься и кто вошел в состав
Возложить на Кладиева Владимира Николаевича исполнение обязанностей представителя президента в Кабинете Министров Украины (вне штата),
– говорится в документе с подписью Зеленского.
Заметим, что Александр Перевезенцев пробыл в должности представителя президента в Кабмине 5 месяцев. Его Зеленский назначил на место уволенного оттуда ранее Андрея Геруса.
Что известно об уволенном Александре Перевезенцеве?Украинский политик, государственный деятель, бывший представитель президента в Кабинете Министров Украины.
С 1999 года работал в Министерстве иностранных дел. С 2002 по 2009 год работал главным консультантом управления по работе с представительствами Украины и международной информации.
Баллотировался в 2007 году в Верховную Раду 6 созыва по списку БЮТ, однако не прошел.
Читайте также
-
Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомысегодня , 12:02
-
Прогноз погоды на 14 апреля: в Украине похолодает, местами пройдет мокрый снегсегодня , 09:55
-
За какую партию готовы голосовать украинцы сегоднясегодня , 13:29
-
Украину посреди весны засыпало снегом: в Карпатах снегопад – фото, видеосегодня , 11:18
-
Рада поддержала повышение штрафов за поджог травы: инфографикасегодня , 15:44
-
Вредные советы от Коломойскогосегодня , 12:30