Зеленський змінив свого представника в Кабміні: ім’я та подробиці

Президент Володимир Зеленський одним указом звільнив з посади свого представника у Кабінеті Міністрів Олександра Перевезенцева, а іншим – призначив на неї Володимира Кладієва.

Відповідні укази розміщені на сайті глави держави. Відтак, тепер Володимир Кладієв, окрім керівника Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабміном, займає ще й посаду представника президента в уряді.

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Покласти на Кладієва Володимира Миколайовича виконання обов'язків представника президента у Кабінеті Міністрів України (поза штатом),

– мовитться у документі за підписом Зеленського.

Зауважимо, що Олександр Перевезенцев пробув на посаді представника президента в Кабміні 5 місяців. Його Зеленський призначив на місце звільненого звідти раніше Андрія Геруса.

Що відомо про звільненого Олександра Перевезенцева? Український політик, державний діяч, колишній представник президента у Кабінеті Міністрів України.



З 1999 року працював у Міністерстві закордонних справ. З 2002 по 2009 рік працював головним консультантом управління по роботі з представництвами України та міжнародної інформації.



Балотувався у 2007 році до Верховної Ради 6 скликання за списком БЮТ, однак не пройшов.