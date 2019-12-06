Зеленский со словами "Слава Украине" отшил российского пранкера Лексуса

Российские пропагандисты снова пытались поговорить с Владимиром Зеленским. Однако, якобы украинский президент на провокации не повелся и "отшил" российского пранкера Лексуса.

Первой к Зеленскому позвонила скандальная российская пропагандистка и ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева. 4 декабря она просила украинского президента поговорить с ней. Зеленский культурно отшил пропагандистку – сказал, что в это время общается с коллегами, и бросил трубку.

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Вслед за ней к украинскому президенту решил позвонить и пранкер, настоящее имя которого Алексей Столяров. Запись телефонного разговора с голосом человека, похожим на голос Зеленского, он опубликовал в своем фейсбуке.

"Ну если уже "60 минут" дозвонились к Зеленскому, то мы подумали: а чем мы хуже? Этого звонка он ждал с момента своей инаугурации, поэтому тоже был тактичен в общении", – написал Лексус.

Дословный текст разговора:

Зеленский: Алло...

Лексус: Кремль на проводе.

Зеленский: Ну наконец ты, родненький, с российского номера позвонил... Так а что вы хотите?

Лексус: Мы хотим, чтобы вы пустили нас в Киев, сняли с нас санкции СБУ. Нам запретили...

Зеленский: Ну у нас, смотри... Хорошо, я тогда проведу вечер... Слава Украине! Как надо отвечать, когда мы говорим "Слава Украине!"?

На этой фразе главы государства фрагмент записи обрывается.

Чем скандально известен пранкер Лексус? Он уже звонил пятому президенту Украины Петру Порошенко, экс-министру обороны Степану Полтораку, олигарху Игорю Коломойскому и мэру Киеву Виталию Кличко. Также пранкер разыгрывал генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, президента Турции Реджепа Эрдогана, сенатора США Джона Маккейна и других мировых политиков.



СБУ еще в июле 2018 года запретила на три года въезд в Украину Лексусу (Алексею Столярову) и его коллеге Вовану (Владимиру Кузнецову).