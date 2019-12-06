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      Зеленський зі словами "Слава Україні" відшив російського пранкера Лексуса

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      Зеленський відшив російського пранкера Лексуса / Колаж 24 каналу

      Російські пропагандисти знову намагались поговорити з Володимиром Зеленським. Проте, нібито український президент на провокації не повівся і "відшив" російського пранкера Лексуса.

      Першою до Зеленського подзвонила скандальна російська пропагандистка і ведуча програми "60 хвилин" Ольга Скабєєва. 4 грудня вона просила українського президента поговорити з нею. Зеленський культурно відшив пропагандистку – сказав, що у цей час спілкується з колегами і кинув слухавку.

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      Слідом за нею до українського президента вирішив зателефонувати і пранкер, справжнє ім'я якого Олексій Столяров. Запис телефонної розмови з голосом людини, схожим на голос Зеленського, він опублікував у своєму фейсбуці.

      "Ну якщо вже "60 хвилин" додзвонилися Зеленському, то ми подумали: а чим ми гірші? Цього дзвінка він чекав з моменту своєї інавгурації, тому теж був тактовний у спілкуванні", написав Лексус.

      Дослівний текст розмови:

      Зеленський: Алло...

      Лексус: Кремль на дроті.

      Зеленський: Ну нарешті ти, рідненький, з російського номера подзвонив ... Так а що ви хочете?

      Лексус: Ми хочемо, щоб ви пустили нас до Києва, зняли з нас санкції СБУ. Нам заборонили...

      Зеленський: Ну у нас, дивись... Добре, я тоді проведу вечір... Слава Україні! Як треба відповідати, коли ми говоримо "Слава Україні!"?

      На цій фразі глави держави фрагмент запису обривається.

       

      Чим скандальний пранкер Лексус? Він вже телефонував п'ятому президенту України Петру Порошенку, ексміністру оборони Степану Полтораку, олігарху Ігорю Коломойському та меру Києву Віталію Кличку. Також пранкер розігрував генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга, президента Туреччини Реджепа Ердогана, сенатора США Джона Маккейна та інших світових політиків.

      СБУ ще в липні 2018 року заборонила на три роки в'їзд в Україну Лексусу (Олексію Столярову) та його колезі Вовану (Володимиру Кузнєцову).

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      5 грудня
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Росії Україна – Росія Російська пропаганда Президент України
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