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      Зеленский совсем не воспринимает давление и угрозы, – Дейнега

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      Владимир Зеленский / 24 канал

      Если Владимир Зеленский не сможет договориться с Российской Федерацией, то у него есть планы, на которые украинцы могут влиять.

      Такое мнение в интервью 24 каналу озвучил волонтер и основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега. По его словам, на Зеленского влияют как плохие люди, так и хорошие.

      К слову: Это гигантская проблема для Зеленского, – Яковина о выборах на Донбассе

      Он считает, что от начала президентства Зеленского у людей, которые сомневались в нем, было две позиции:

      • Одна – это уйти в глухую оппозицию и воевать с ним. То есть, бороться с законноизбранным президентом собственной страны. Такая позиция имеет смысл, когда у власти Янукович. Когда человек откровенно работает в неукраинских интересах, его нужно сносить.
      • Вторая – понимая, что он не везде компетентен, нужно бороться за него и помогать отстаивать свое. В этом году вышел хороший фильм, мы там совсем немного помогали со съемками, – "Дикое поле" по Жадану. Он именно о том, что за свое надо бороться.

      Смотрите трейлер к фильму "Дикое поле":

      "Мы, конечно, все могли сказать: "Все, выбрали не того, за которого большинство из нас. И так все плохо. Давайте бросим оружие, и уйдем с фронта, перестанем помогать армии, эмигрируем и гори оно огнем". Вопрос, что тогда не будет куда возвращаться", – пояснил Дейнега.

      Позиция очень проста – понимать, где твои интересы, где интересы страны, и за них бороться. Но делать это не в виде угроз, а пробовать аргументами. Потому что Зеленский совсем не воспринимает давление и угрозы, по моему опыту и впечатлению.
      – добавил волонтер.

      Также отметил, что у Зеленского на уровне аргументов или каких-то для него выгод можно продавливать очень большие системные вещи.

      "Я считаю, что за него нужно бороться, иначе это будут делать Медведчук и компания", – заявил он.

      Смотрите полное интервью с Виталием Дейнегой:

       

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      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Владимир Зеленский
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