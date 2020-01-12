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      Зеленський зовсім не сприймає тиск і погрози, – Дейнега

      946 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / 24 канал

      Якщо Володимир Зеленський не зможе домовитись з Російською Федерацією, то в нього є плани, на які українці можуть впливати.

      Таку думку в інтерв'ю 24 каналу озвучив волонтер та засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега. За його словами, на Зеленського впливають як погані люди, так і хороші.

      До слова: Це гігантська проблема для Зеленського, – Яковина про вибори на Донбасі

      Він вважає, що від початку президенства Зеленського у людей, які сумнівалися в ньому, було дві позиці:

      • Одна – це піти в глуху опозицію і воювати з ним. Тобто, боротися з законнообраним президентом власної країни. Така позиція має сенс, коли при владі Янукович. Коли людина відверто працює в неукраїнських інтересах, її потрібно зносити.
      • Друга – розуміючи, що він не всюди компетентний, потрібно боротися за нього і допомагати відстоювати своє. Цього року вийшов хороший фільм, ми там зовсім трохи допомагали зі зйомками, – "Дике поле" за Жаданом. Він саме про те, що за своє треба боротися.

      Дивіться трейлер до фільму "Дике поле":

      "Ми, звичайно, всі могли сказати: "Все, обрали не того, за якого більшість із нас. І так все погано. Давайте кинемо зброю, і підемо з фронту, перестанемо допомагати армії, емігруємо і гори воно вогнем". Питання, що тоді не буде куди повертатися", – пояснив Дейнега.

      Позиція дуже проста – розуміти, де твої інтереси, де інтереси країни, і за них боротися. Але робити це не у вигляді погроз, а пробувати аргументами. Тому що Зеленський зовсім не сприймає тиск і погрози, з мого досвіду і враження.
      – додав волонтер.

      Також наголосив, що у Зеленського на рівні аргументів чи якихось для нього вигод можна продавлювати дуже великі системні речі.

      "Я вважаю, що за нього потрібно боротися, інакше це будуть робити Медведчук і компанія", – заявив він.

      Дивіться повне інтерв'ю з Віталієм Дейнегою:

       

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      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Україна – Росія Володимир Зеленський
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