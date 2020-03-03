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      Зеленский способен все переиграть в последний момент, – Верстюк об изменениях в правительстве

      - Читати новину українською

      На внеочередном заседании Верховной Рады 4 февраля 2020 года нардепы озвучат ряд важных вопросов, в частности те, которые касаются смены правительства. Вероятность увольнения Алексея Гончарука с должности премьер-министра составляет почти 90%. Вероятнее всего, что его место займет вице-премьер Денис Шмыгаль.

      Об этом в эфире 24 канала рассказал политический обозреватель издания Новое время Иван Верстюк.

      Читайте также: Внеочередное заседание Верховной Рады: все, что известно на этот момент

      По словам эксперта, в ночь перед заседанием на Банковой должны проводиться переговоры, и Владимир Зеленский в последний момент способен все переиграть.

      Он добавил, что, наверное, в отношении Гончарука президент уже определился, однако последние кадровые решения будут приниматься сегодня с участием главы Офиса Президента Андрея Ермака, а также помощника Зеленского, Сергея Шефира.

      И вот они втроем, Зеленский, Шефир и Ермак, распишут всю шахматную комбинацию по смене украинского правительства. И он, наверное, станет наименее длительным в украинской политической истории. Это отнюдь не добавит плюсов Украине, потому что стране нужна какая-то политическая прогнозируемость,
      – пояснил Иван Верстюк.

      Володимир Зеленський Сергій Шефір Андрій Єрмак
      Владимир Зеленский, Сергей Шефир, Андрей Ермак / Инфографика 24 канала

      Политический обозреватель отметил, что "Слуга народа" и сам президент неоднократно показывали, что они умеют обходить любые бюрократические процедуры, законодательные ограничения. С юридической точки зрения Алексей Гончарук имеет годичный иммунитет, но премьера могут поставить в такие условия, что он сам напишет заявление об увольнении, иначе его будут саботировать в Офисе Президента, фракция "Слуга народа" в парламенте.

      По мнению эксперта, ни одно правительство не сможет работать без поддержки большинства в парламенте. Он не сможет провести ни один законопроект: это трудовой кодекс, реформа Генпрокуратуры. Все это не сработает.

      Гончарук является заложником политической системы монобольшинства, которое образовалась при президенте Зеленском. У него просто нет политического пространства для самостоятельной политики, он очень ограничен в своих действиях в действующей системе,
      – отметил Иван Верстюк.

      кандидати прем'єр-міністр Кабмін
      Кто может стать премьер-министром / Инфографика 24 канала

      По словам Ивана Верстюка, Владимир Зеленский считает Гончарука виновным в том, что экономический рост Украины в четвертом квартале 2019 года очень замедлился. Эксперт отметил, что замедление произошло на самом деле – до 1,5%. Однако, обвинить в этом премьера – это "как обвинять в том, что было слишком тепло зимой".

      Политический обозреватель пояснил, что премьер не руководит рыночными силами, а украинская экономика зависит от нескольких факторов:

      • цены на сырье;
      • экспорт;
      • макроэкономическая стабильность.

      Поменять Гончарука для того, чтобы росла экономика, немножко похоже на лечение при помощи перестановки кроватей в палате,
      – отметил Иван Верстюк.

      По его мнению, желательно было бы дать возможность молодому правительству Алексея Гончарука немного дольше поработать, чтобы они показали какие-то результаты.

      Обратите внимание: Отставка правительства Гончарука: успехи и провалы, кто может войти в новый Кабмин

      Другие кадровые изменения в Кабмине

      Иван Верстюк рассказал, что болезненной будет замена Оксаны Маркаровой – министра финансов. По его словам, она не давала ни президенту, ни кому-то другому "разгуляться за счет государственного бюджета, средств налогоплательщиков". Именно такая консервативная позиция обеспечила ей хорошую репутацию среди международных инвестиционных кругов.

      Замена министра финансов не менее важна, чем замена премьер-министра. Это предсказуемость того, как государство распоряжается деньгами,
      – пояснил эксперт.

      Оксана Маркарова
      Оксана Маркарова / Фото "Украинская правда"

      Также политический обозреватель добавил, что речь идет о возможном увольнении главы МИД Вадим Пристайко за то, что он не смог стать лидером каких-то дипломатических прорывов, не смог достойно представить Украину на международных конференциях.

      Вадим Пристайко
      Вадим Пристайко / Фото liga.net

      По словам эксперта, Зеленский очень недоволен, что Пристайко был безынициативным исполнителем. Поэтому возможно, что на этой должности его заменит Дмитрий Кулеба (вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – 24 канал).

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новое правительство Офіс Президента Денис Шмыгаль МИД Украины Вадим Пристайко Оксана Маркарова Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Алексей Гончарук
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