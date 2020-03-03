Зеленський здатен все переграти в останній момент, – Верстюк про зміни в уряді

На позачерговому засіданні Верховної Ради 4 лютого 2020 року нардепи мають низку важливих питань, зокрема тих, які стосуються зміни уряду. Імовірність звільнення Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра становить майже 90%. Найімовірніше, що його місце посяде віцепрем'єр Денис Шмигаль.

Про це в ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач видання Новое время Іван Верстюк.

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За словами експерта, в ніч перед засіданням на Банковій мають проводитися перемовини, і Володимир Зеленський в останній момент здатен усе переграти.

Він додав, що, напевно, щодо Гончарука президент уже визначився, однак останні кадрові рішення будуть прийматися сьогодні за участі голови Офісу Президента Андрія Єрмака, а також помічника Зеленського Сергія Шефіра.

І ось вони втрьох, Зеленський, Шефір і Єрмак, розпишуть всю шахову комбінацію щодо зміни українського уряду. І він, напевно, стане найменш тривалим в українській політичній історії. Це аж ніяк не додасть плюсів Україні, тому що країні потрібна якась політична прогнозованість,

– пояснив Іван Верстюк.



Володимир Зеленський, Сергій Шефір, Андрій Єрмак / Інфографіка 24 каналу

Політичний оглядач зазначив, що "Слуга народу" і сам президент неодноразово показували, що вони вміють обходити будь-які бюрократичні процедури, законодавчі обмеження. З юридичної точки зору Олексій Гончарук має річний імунітет, але прем'єра можуть поставити в такі умови, що він сам напише заяву про звільнення, інакше його будуть саботувати в Офісі Президента, фракція "Слуга народу" в парламенті.

На думку експерта, жоден уряд не зможе працювати без підтримки більшості в парламенті. Він не зможе провести жоден законопроєкт: чи це трудовий кодекс, чи реформа Генпрокуратури. Все це не спрацює.

Гончарук є заручником політичної системи монобільшості, яка утворилася за президента Зеленського. У нього просто немає політичного простору для самостійної політики, він дуже обмежений у своїх діях у чинній системі,

– зазначив Іван Верстюк.



Хто може стати прем'єр-міністром / Інфографіка 24 каналу

За словами Івана Верстюка, Володимир Зеленський вважає Гончарука винним у тому, що економічне зростання України в четвертому кварталі 2019 року дуже сповільнилося. Експерт відзначив, що сповільнення відбулося насправді – до 1,5%. Однак, звинувачути у цьому прем'єра – це "як звинувачувати в тому, що було надто тепло взимку".

Політичний оглядач пояснив, що прем'єр не керує ринковими силами, а українська залежить від кількох факторів:

ціни на сировину;

експорт;

макроекономічна стабільність.

Змінити Гончарука для того, щоб зростала економіка, трошки схоже на лікування за допомогою перестановки ліжок у палаті,

наголосив Іван Верстюк.

На його думку, бажано було б дати можливість молодому уряду Олексію Гончарука трохи довше попрацювати, щоб вони показали якісь результати.

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Інші кадрові зміни в Кабміні

Іван Верстюк розповів, що болісною буде заміна Оксани Маркарової – міністерки фінансів. За його словами, вона не давала ні президенту, ні комусь іншому "розгулятися за рахунок державного бюджету, коштів платників податків". Саме така консервативна позиція забезпечила їй гарну репутацію серед міжнародних інвестиційних кіл.

Зміна міністра фінансів не менш важлива, ніж зміна прем'єр-міністра. Це передбачуваність того, як держава розпоряджається грішми,

– пояснив експерт.



Оксана Маркарова / Фото "Українська правда"

Також політичний оглядач додав, що йдеться про можливе звільнення голови МЗС Вадима Пристайка за те, що він не зміг стати лідером якихось дипломатичних проривів, не зміг достойно представити Україну на міжнародних конференціях.



Вадим Пристайко / Фото liga.net

За словами експерта, Зеленський дуже не задоволений, що Пристайко був безініціативним виконавцем. Тому можливо, що на цій посаді його замінить Дмитро Кулеба (віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – 24 канал).