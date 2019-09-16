22:29
16 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Проклятие Собчак. Ребрендинг российской авиации
      Вєсті Кремля
      21:54, сегодня
      Вести.UA Почему Офис Президента не переезжает. "Зверюшки" в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:52, сегодня
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Зеленский уволил 14 председателей РГА в Ивано-Франковской и Херсонской областях

      77 Читати новину українською
      Зеленский уволил всех, кроме одного, председателей РГА на Франковщине
      Зеленский уволил всех, кроме одного, председателей РГА на Франковщине / president.gov.ua

      Президент Украины подписал 14 распоряжений об увольнении председателей РГА. Так, без своих руководителей останутся райадминистрации в Ивано-Франковской и Херсонской областях.

      Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Офиса Президента Украины.

      Интересно: Зеленский лично проверил мост, из-за которого заключил пари с Филатовым: выводы

      Список руководителей РГА, которых уволил Владимир Зеленский:

      • Франк Ежак – Богородчанская РГА Ивано-Франковской области;
      • Олег Лютый – Верховинская РГА Ивано-Франковской области;
      • Николай Попович – Галицкая РГА Ивано-Франковской области;
      • Ярослав Левкун – Городенковская РГА Ивано-Франковской области;
      • Юрий Мазур – Долинская РГА Ивано-Франковской области;
      • Любомир Глушков – Коломийская РГА Ивано-Франковской области;
      • Виталий Кичеряк – Косовская РГА Ивано-Франковской области;
      • Александр Кениз – Надвирнянская РГА Ивано Франковской области;
      • Петр Белинский – Рогатинская РГА Ивано-Франковской области;
      • Ирина Люклян – Рожнятовская РГА Ивано-Франковской области;
      • Богдан Свищевский – Снятынская РГА Ивано-Франковской области;
      • Иван Семанюк – Тисменицкая РГА Ивано-Франковской области;
      • Иван Дрогомирецкий – Тлумацкая РГА Ивано-Франковской области;
      • Валерий Салтыков – Каховская РГА Херсонской области.

      Таким образом, в Ивано-Франковской области уволены почти все главы районных госадминистраций. На своем посту пока остается только голова Калушского РГА Василий Дзундза.

      blog_ava
      Михаэля Шумахера выписали из клиники в Париже, – СМИ
      сегодня
      7868
      Теги: Новости Украины Президент Украины Владимир Зеленский Офіс Президента Новости политики Новости Херсона Новости Ивано-Франковска
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Нашли тело пропавшего крымского татарина и Балух рассказал о насилии в тюрьме: новости Крымнаша
      сегодня , 22:00 Нашли тело пропавшего крымского татарина и Балух рассказал о насилии в тюрьме: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 166
      Удар по мировой энергетике: западные СМИ об атаках на саудовские нефтяные заводы
      сегодня , 21:05 Удар по мировой энергетике: западные СМИ об атаках на саудовские нефтяные заводы
      Світлана Попова 266
      История Жана Беленюка: как двукратный чемпион мира по борьбе стал народным депутатом
      сегодня , 20:40 История Жана Беленюка: как двукратный чемпион мира по борьбе стал народным депутатом
      204
      Союзное государство России и Беларуси: что это такое и как оно повлияет на Украину
      сегодня , 20:18 Союзное государство России и Беларуси: что это такое и как оно повлияет на Украину
      395
      Дела против Порошенко: могут ли посадить пятого президента
      сегодня , 19:01 Дела против Порошенко: могут ли посадить пятого президента
      Ірина Поліщук 921
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук