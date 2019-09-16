Зеленский уволил 14 председателей РГА в Ивано-Франковской и Херсонской областях
Президент Украины подписал 14 распоряжений об увольнении председателей РГА. Так, без своих руководителей останутся райадминистрации в Ивано-Франковской и Херсонской областях.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Офиса Президента Украины.
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Список руководителей РГА, которых уволил Владимир Зеленский:
- Франк Ежак – Богородчанская РГА Ивано-Франковской области;
- Олег Лютый – Верховинская РГА Ивано-Франковской области;
- Николай Попович – Галицкая РГА Ивано-Франковской области;
- Ярослав Левкун – Городенковская РГА Ивано-Франковской области;
- Юрий Мазур – Долинская РГА Ивано-Франковской области;
- Любомир Глушков – Коломийская РГА Ивано-Франковской области;
- Виталий Кичеряк – Косовская РГА Ивано-Франковской области;
- Александр Кениз – Надвирнянская РГА Ивано Франковской области;
- Петр Белинский – Рогатинская РГА Ивано-Франковской области;
- Ирина Люклян – Рожнятовская РГА Ивано-Франковской области;
- Богдан Свищевский – Снятынская РГА Ивано-Франковской области;
- Иван Семанюк – Тисменицкая РГА Ивано-Франковской области;
- Иван Дрогомирецкий – Тлумацкая РГА Ивано-Франковской области;
- Валерий Салтыков – Каховская РГА Херсонской области.
Таким образом, в Ивано-Франковской области уволены почти все главы районных госадминистраций. На своем посту пока остается только голова Калушского РГА Василий Дзундза.
Источник: 24 канал
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