Зеленский уволил 14 председателей РГА в Ивано-Франковской и Херсонской областях

Президент Украины подписал 14 распоряжений об увольнении председателей РГА. Так, без своих руководителей останутся райадминистрации в Ивано-Франковской и Херсонской областях.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Офиса Президента Украины. Интересно: Зеленский лично проверил мост, из-за которого заключил пари с Филатовым: выводы Список руководителей РГА, которых уволил Владимир Зеленский: Франк Ежак – Богородчанская РГА Ивано-Франковской области;

Олег Лютый – Верховинская РГА Ивано-Франковской области;

Николай Попович – Галицкая РГА Ивано-Франковской области;

Ярослав Левкун – Городенковская РГА Ивано-Франковской области;

Юрий Мазур – Долинская РГА Ивано-Франковской области;

Любомир Глушков – Коломийская РГА Ивано-Франковской области;

Виталий Кичеряк – Косовская РГА Ивано-Франковской области;

Александр Кениз – Надвирнянская РГА Ивано Франковской области;

Петр Белинский – Рогатинская РГА Ивано-Франковской области;

Ирина Люклян – Рожнятовская РГА Ивано-Франковской области;

Богдан Свищевский – Снятынская РГА Ивано-Франковской области;

Иван Семанюк – Тисменицкая РГА Ивано-Франковской области;

Иван Дрогомирецкий – Тлумацкая РГА Ивано-Франковской области;

Валерий Салтыков – Каховская РГА Херсонской области. Таким образом, в Ивано-Франковской области уволены почти все главы районных госадминистраций. На своем посту пока остается только голова Калушского РГА Василий Дзундза.