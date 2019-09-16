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      Зеленський звільнив 14 голів РДА в Івано-Франківській і Херсонській областях

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      Зеленський звільнив усіх, крім одного, голів РДА на Франківщині
      Зеленський звільнив усіх, крім одного, голів РДА на Франківщині / president.gov.ua

      Президент України підписав 14 розпоряджень про звільнення голів РДА. Так, без своїх керівників залишаться райадміністрації в Івано-Франківській та Херсонській областях.

      Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Офісу Президента України.

      Цікаво: Зеленський особисто перевірив міст, через який уклав парі з Філатовим: висновки

      Список очільників РДА, яких звільнив Володимир Зеленський:

      • Франк Єжак – Богородчанська РДА Івано-Франківської області;
      • Олег Лютий – Верховинська РДА Івано-Франківської області;
      • Микола Попович – Галицька РДА Івано-Франківської області;
      • Ярослав Левкун – Городенківська РДА Івано-Франківської області;
      • Юрій Мазур – Долинська РДА Івано-Франківської області;
      • Любомир Глушков – Коломийська РДА Івано-Франківської області;
      • Віталій Кічеряк – Косівська РДА Івано-Франківської області;
      • Олександр Кеніз – Надвірнянська РДА Івано Франківської області;
      • Петро Білінський – Рогатинська РДА Івано-Франківської області;
      • Ірина Люклян – Рожнятівська РДА Івано-Франківської області;
      • Богдан Свіщовський – Снятинська РДА Івано-Франківської області;
      • Іван Семанюк – Тисменицька РДА Івано-Франківської області;
      • Іван Дрогомирецький – Тлумацька РДА Івано-Франківської області;
      • Валерій Салтиков – Каховська РДА Херсонської області.

      Таким чином, в Івано-Франківській області звільнено майже усіх голів районних держадміністрацій. На своїй посаді поки залишається лише голова Калуської РДА Василь Дзундза.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Офіс Президента Президент України Новини Івано-Франківська Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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