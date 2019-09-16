Зеленський звільнив 14 голів РДА в Івано-Франківській і Херсонській областях

Президент України підписав 14 розпоряджень про звільнення голів РДА. Так, без своїх керівників залишаться райадміністрації в Івано-Франківській та Херсонській областях.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Офісу Президента України. Цікаво: Зеленський особисто перевірив міст, через який уклав парі з Філатовим: висновки Список очільників РДА, яких звільнив Володимир Зеленський: Франк Єжак – Богородчанська РДА Івано-Франківської області ;

; Олег Лютий – Верховинська РДА Івано-Франківської області ;

; Микола Попович – Галицька РДА Івано-Франківської області ;

; Ярослав Левкун – Городенківська РДА Івано-Франківської області ;

; Юрій Мазур – Долинська РДА Івано-Франківської області ;

; Любомир Глушков – Коломийська РДА Івано-Франківської області ;

; Віталій Кічеряк – Косівська РДА Івано-Франківської області ;

; Олександр Кеніз – Надвірнянська РДА Івано Франківської області ;

; Петро Білінський – Рогатинська РДА Івано-Франківської області ;

; Ірина Люклян – Рожнятівська РДА Івано-Франківської області ;

; Богдан Свіщовський – Снятинська РДА Івано-Франківської області ;

; Іван Семанюк – Тисменицька РДА Івано-Франківської області ;

; Іван Дрогомирецький – Тлумацька РДА Івано-Франківської області ;

; Валерій Салтиков – Каховська РДА Херсонської області. Таким чином, в Івано-Франківській області звільнено майже усіх голів районних держадміністрацій. На своїй посаді поки залишається лише голова Калуської РДА Василь Дзундза.