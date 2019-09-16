Зеленський звільнив 14 голів РДА в Івано-Франківській і Херсонській областях
Президент України підписав 14 розпоряджень про звільнення голів РДА. Так, без своїх керівників залишаться райадміністрації в Івано-Франківській та Херсонській областях.
Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Офісу Президента України.
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Список очільників РДА, яких звільнив Володимир Зеленський:
- Франк Єжак – Богородчанська РДА Івано-Франківської області;
- Олег Лютий – Верховинська РДА Івано-Франківської області;
- Микола Попович – Галицька РДА Івано-Франківської області;
- Ярослав Левкун – Городенківська РДА Івано-Франківської області;
- Юрій Мазур – Долинська РДА Івано-Франківської області;
- Любомир Глушков – Коломийська РДА Івано-Франківської області;
- Віталій Кічеряк – Косівська РДА Івано-Франківської області;
- Олександр Кеніз – Надвірнянська РДА Івано Франківської області;
- Петро Білінський – Рогатинська РДА Івано-Франківської області;
- Ірина Люклян – Рожнятівська РДА Івано-Франківської області;
- Богдан Свіщовський – Снятинська РДА Івано-Франківської області;
- Іван Семанюк – Тисменицька РДА Івано-Франківської області;
- Іван Дрогомирецький – Тлумацька РДА Івано-Франківської області;
- Валерій Салтиков – Каховська РДА Херсонської області.
Таким чином, в Івано-Франківській області звільнено майже усіх голів районних держадміністрацій. На своїй посаді поки залишається лише голова Калуської РДА Василь Дзундза.
Джерело: 24 канал
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